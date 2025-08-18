PP recuerda a los socialistas "su nefasta gestión" en piscinas municipales y garantiza "un modelo serio y con mejoras"

Archivo - Las piscinas municipales de Las Norias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha recordado este lunes a los socialistas "su nefasta gestión" en las piscinas municipales en la anterior legislatura.

En respuesta a la propuesta del PSOE sobre habilitar una oficina de atención y elaborar un plan de mejora para las piscinas municipales, desde el PP subrayan "la falta de coherencia del PSOE, ya que durante su mandato (2019-2023) la gestión de las piscinas de verano estuvo marcada por la improvisación, los retrasos y el malestar vecinal".

"En 2020, por ejemplo, el gobierno socialista retrasó la apertura de las piscinas municipales de 'El Cortijo', provocando malestar vecinal y obligando a rectificar tras semanas de protestas. El PSOE habla ahora de planes de mejora cuando lo que demostró en su gestión fue desorganización y falta de sensibilidad hacia los vecinos".

"Lo mínimo sería reconocer sus errores antes de exigir a los demás lo que ellos fueron incapaces de garantizar", indican.

COMPROMISO DEL PP CON LAS PISCINAS MUNICIPALES

El actual equipo de gobierno, desde junio de 2023, ha aplicado un modelo de gestión basado en tres pilares:

Apertura puntual de las tres piscinas de verano (Las Norias, Varea y El Cortijo) cada temporada, sin retrasos.

Mantenimiento preventivo para asegurar el buen estado de las instalaciones y evitar cierres o limitaciones de uso.

Mejoras progresivas, tanto en accesibilidad como en servicios, con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los barrios.

"Nuestro compromiso es claro: gestionar con rigor y cercanía, garantizando que los vecinos de Logroño puedan disfrutar de unas piscinas municipales seguras, cuidadas y abiertas a tiempo. Esa es la diferencia entre un modelo serio y el oportunismo político".

"COHERENCIA Y MEMORIA"

El PP pide al PSOE "mayor responsabilidad en sus planteamientos: No se puede borrar la hemeroteca. Hubo protestas, retrasos y una clara falta de planificación. Hoy los socialistas intentan reescribir la historia con titulares, pero los logroñeses saben quién garantizó la apertura puntual y quién generó problemas".