El PP reitera la "necesidad" de que las obras de las Cien Tiendas "comiencen después de San Mateo"

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha reiterado este viernes "la necesidad de que las obras en las Cien Tiendas se inicien después de San Mateo, con el fin de evitar que la zona quede aislada y sin vida afectando negativamente a la actividad económica de los establecimientos comerciales y hosteleros de la zona".

En este sentido, aclaran que "de no hacerlo, y teniendo en cuenta las fechas que se plantean en el pliego del proyecto, durante la semana de San Mateo las calles Calvo Sotelo, Doctores Castroviejo, Beti Jai y Juan XXIII estarían afectadas por trabajos de remodelación".

Por tanto, añaden, "no sería posible que las terrazas siguieran operando, además de generar incomodidades para el acceso a estas calles (que puede que incluso esté restringido)".

La realidad, aducen, "es que no se ha previsto la afección real de una obra de gran magnitud como es la de las Cien Tiendas, ni se ha tenido en cuenta que las fechas de actuación no eran las más indicadas para negocios que vienen de arrastrar el impacto de dos años de pandemia y que ahora afrontan la actual recesión económica, que según todas las previsiones no tiene visos de mejorar en el corto plazo".

Los populares critican que "sólo cuando ellos dieron la voz de alarma, la pasada semana, el Ejecutivo local haya acudido a la zona para intentar remediar un problema que ellos mismos habían generado y que en ningún caso fue informado con la suficiente antelación ni a los hosteleros, ni a los comerciantes ni a los vecinos".

En concreto, "hosteleros y comerciantes siguen manifestando con rotundidad que existe una falta de información que afecta directamente a la viabilidad de sus negocios y piden sensibilidad al ejecutivo local para que tenga en cuenta que estos meses que vienen son de gran actividad, tanto por las terrazas como por las rebajas o el inicio de temporada y curso escolar".

En este sentido, desde el Grupo Municipal Popular exigen al PSOE "que facilite de forma inmediata un calendario y cronograma de actuaciones en cada una de las calles que conforman las Cien Tiendas para que vecinos, comerciantes y hosteleros puedan planificar los próximos seis meses durante los cuales están previstas las obras".

"De nuevo -afirman- el Gobierno local sigue tomando decisiones relevantes para la Logroño sin tener en cuenta las inquietudes de las personas afectadas y se muestra inamovible ante realidades que van más allá de los intereses personalistas y electoralistas de un Alcalde que no escucha y tampoco analiza el grave perjuicio que puede generar en la actividad económica de la ciudad en un momento altamente inestable y de inseguridad generalizada".

Así, finalizan desde el Grupo Municipal del PP recalcando que "el modelo adoptado en Calles Abiertas se extiende también a otras actuaciones como es la de las Cien Tiendas: imposición, falta de información y nula sensibilidad con la realidad de vecinos y comerciantes".