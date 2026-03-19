El PP replica que la sanidad riojana tiene "más médicos, más presupuesto y servicios" que cuando gobernaba el PSOE

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha replicado al Partido Socialista que la sanidad riojana tiene "más médicos, más presupuesto y servicios" que cuando gobernaba.

Los 'populares' han contestado, en nota de prensa, al diputado socialista Miguel González de Legarra quien, en rueda de prensa, ha llamado a participar en la manifestación de la Plataforma en Defensa de la Sanida Pública.

Para el PP, "negar lo evidente sólo resta credibilidad a quien lo hace. Y el diputado Legarra insiste una y otra vez en una estrategia falaz que se topa de frente con la realidad sanitaria en La Rioja".

Ha señalado que "el presupuesto de la consejería de Salud ha pasado de 586 millones en 2023 a 680 millones de euros en 2026, y el último año de gobierno socialista había 4.684 efectivos en Sanidad frente a los 5.654 profesionales con que cuenta en la actualidad".

"La falsa radiografía del sistema sanitario riojano ofrecida hoy por el PSOE parece rescatada de la etapa en la que se registraron graves errores de diagnóstico en ámbitos tan sensibles como la Radiología, con la socialista Somalo como consejera de Salud", ha dicho.

Ha añadido que "lo cierto es que los riojanos son hoy los terceros que menos tienen que esperar de toda España para operarse y la externalización de servicios ni siquiera llega al uno por ciento del presupuesto sanitario".

"Además, y al margen de la inminente construcción del nuevo Centro de Especialidades y CMA Adoración Sáenz y de la ampliación de los servicios de Urgencias tanto del Hospital San Pedro como del Universitario de Calahorra, en este último se está atendiendo más y mejor a los pacientes riojabajeños", ha indicado.

Ha señalado, en este sentido, que hay doce especialidades con más horas de consultas y de realización de pruebas: Endoscopia digestiva, Diagnóstico por imagen -resonancias y ecografías-, Cardiología, Oftalmología, Neurología, Nefrología, Urología, Unidad del dolor, Otorrinolaringología, Farmacia hospitalaria, Cirugía y Urgencias.

Para el PP, "con la lectura falaz y electoralista que ha ofrecido hoy el diputado Legarra de la realidad sanitaria que vive nuestra región, el PSOE no hace sino cuestionar el modelo sanitario elegido mayoritariamente por los riojanos hace ahora casi tres años".

El Gobierno liderado por Gonzalo Capellán, ha afirmado, "no desmantela la sanidad pública, como denuncian reiterada e injustificadamente desde el PSOE, sino que la refuerza mediante un notable incremento presupuestario, asociado al incuestionable esfuerzo de todo el personal sanitario, que también se ha incrementado de manera considerable desde que gobierna el PP".

"Lo único que a día de hoy está en evidente proceso de desmantelación y debilitamiento es la cada vez más escasa credibilidad de los diputados socialistas, que persisten en manipular la realidad sanitaria con fines exclusivamente partidistas", ha finalizado.