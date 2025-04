PP y Vox no apoyarán las mociones de PSOE y Podemos-IU sobre menores migrantes no acompañados

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y de Vox han anunciado, en el Parlamento de La Rioja, que no apoyarán las mociones consecuencia de interpelación, presentadas por PSOE y Podemos-IU sobre menores migrantes no acompañados.

La primera en intervenir, en defensa de las mismas, ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, que ha asegurado que "no hay mayor vulnerabilidad que la de los niños y niñas migrantes que se encuentran sin acompañantes, sin su padre, sin su madre, sin un mayor que se haga cargo de su situación", al tiempo que ha recordado que "algunos de ellos que llevan más de dos años hacinados en centros de acogida, que no reúnen ni las más mínimas condiciones para su atención".

Ha señalado que "cuando la competencia en materia de acogida de niños y niñas migrantes, de cuidado, de su tutela y de su protección, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas", desde La Rioja se dice que "no hay plazas".

Por ello, ha criticado que "lejos de hacer lo que tienen que hacer, que es ponerse a trabajar y atender las necesidades vitales de la gente y a mostrar la solidaridad que nuestro país ha demostrado siempre con las personas que emigran", algo que "es todo lo contrario de lo que se está planteando aquí".

ACUSACIONES DE "ODIO Y XENOFOBIA" A VOX

Moreno ha asegurado que la cuestión "no va de declaraciones grandilocuentes, sino de poner los medios necesarios, de cumplir con los profesionales necesarios que se requieren para atender esas necesidades y va de realmente destinar los recursos en la práctica". Ha exigido la consejera de Políticas Sociales "que se pongan a trabajar, que se pongan a resolver y a cumplir la ley", así como "que dejen de servir a los intereses de la extrema derecha, a los intereses de Vox".

Precisamente, en su intervención les ha pedido a los miembros de esta última formación que "no generen el odio y la xenofobia", porque "son ustedes personas que sobran en una sociedad abierta y plural como es la sociedad de La Rioja". "Todos aquellos que conviven con nosotros, que pagan impuestos, que trabajan, que son personas que conviven con nosotros, tienen los mismos derechos que usted", le ha manifestado al diputado de Vox, Héctor Alacid, al que le ha señalado que "le guste más o le guste menos".

RETIRADA DEL DIARIO DE SESIONES

Precisamente, a Alacid se ha referido Somalo para indicarle que "es racista, xenófobo y más delincuente que cualquier menor no acompañado que pueda venir a esta comunidad autónoma de La Rioja, porque usted hace permanentemente apología de los discursos del odio", para espetarle a los miembros del PP que "no son mucho mejor".

Ello ha generado tensión en el Parlamento, tras pedir disculpas y retiradas del diario de sesiones por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario popular, Cristina Maiso, que no ha sido aceptado por Somalo. No obstante, la presidenta de la Cámara riojana, Marta Fernández Cornago, ha apuntado que "en uso de las facultades de esta presidencia y entendiendo que los términos no son aptos para el decoro de esta Cámara, ni siquiera para el respeto a esta institución, quedan retirados del diario de sesiones a modo de reprobación de las manifestaciones realizadas".

DUDAS DE LOS DATOS DEL GOBIERNO RIOJANO

Antes, la diputada socialista ha dicho no entender "el rechazo del Partido Popular" al reparto propuesto para "dar una solución estructural y reglada al problema de la ubicación de los menores migrantes en España".

Somalo, a continuación, ha cuestionado la "veracidad" y "fidelidad" de los datos que ha aportado el Gobierno de La Rioja sobre el número de migrantes que habían sido atendidos en la región, así como el número

número de plazas que disponía y su ocupación.

Ha indicado que desde La Rioja se dijo que "se atendía a fecha de 28 de marzo a un total de 15 menores extranjeros no acompañados y decían además que las 82 plazas que tiene La Rioja de recursos para este tipo de menores estaban ya ocupadas al completo".

Ello, ha señalado "me deja perpleja porque hace escasamente tres semanas presidente Capellán decía que La Rioja cuenta con 130 plazas en pisos de acogida y 22 en centros terapéuticos. Y decía además que estas plazas iban a ser 153 a partir del 1 de abril, porque se iban a asumir 18 plazas que se iban a incorporar a esta red de acogida". Con ello, ahora se comunica al Gobierno de España que "tenemos la mitad de plazas de las que decían que teníamos hace tres semanas".

Para finalizar, Somalo ha lamentado que se diga desde las Comunidades del PP que "no tenemos recursos", y "nos los tenemos porque no hemos querido implementar recursos", y mientras esto ocurre "el Gobierno de España sigue trabajando sin la colaboración de los gobiernos del Partido Popular".

VOX PIDE "BILLETE DE IDA Y VUELTA" PARA LOS MENORES

A continuación, ha tomado la palabra el diputado de Vox, Héctor Alacid, que ha asegurado que "no queremos menas en La Rioja y no queremos menas en España, ni en ningún municipio de España". Ha criticado que "mientras La Rioja va a acoger 157 menas, Cataluña, con 23 veces más de población, alojará únicamente entre 20 o 30, porque lógicamente el Partido Socialista necesita del apoyo de los separatistas para mantenerse en la poltrona, en el poder".

El parlamentario de Vox ha exigido "alto y claro billete de vuelta para todos esos menas". "Si tanto les preocupa -en alusión a PSOE y Podemos-IU-, entiendo que querrán que estén con sus padres, hay que mandarlos con sus padres a sus países de origen, de manera inmediata; y si no es así, yo me presto voluntario para hacer un listado para repartirlos en todos sus domicilios, que estarán ustedes completamente agradecidos".

Alacid ha insistido en su "rechazo al reparto de menas y nos oponemos a su reubicación en La Rioja, de cualquier menor que haya entrado de forma ilegal en nuestro territorio, y por supuesto habilitar partida alguna para ese fin". "La inmigración ilegal desborda nuestros servicios básicos y crea problemas de inseguridad", ha concluido.

MODELO CENTRADO EN EL MENOR

Por parte del Partido Popular, su diputado Diego Bengoa ha indicado que "debatimos una cuestión que va mucho más allá de una norma o una cifra; hablamos de niños y de niñas, de personas menores de edad que han perdido absolutamente todo, su hogar, su entorno, su familia y su seguridad", por lo que "cuando hablamos de infancia desprotegida no caben los eslóganes ni las prisas, sino que caben, eso sí, el compromiso, la sensibilidad, la responsabilidad y la verdad".

Ha avanzado que su formación iba a votar en contra de las mociones "no por falta de humanidad, sino precisamente porque sabemos lo que

significa cuidar a un niño". "En La Rioja los niños son tratados como hijos, no como cifras ni como mercancía; cada menor acogido es un rostro, una historia, una esperanza, no es un número".

Esto, ha añadido "no es una casualidad, es fruto de un modelo de protección centrado en el menor, con pisos pequeños, con profesionales vocacionales, con seguimiento individualizado y con calidad humana". "No tenemos centros masificados ni estructuras impersonales, sino que tenemos hogares y tenemos corazón".

Por eso, ha dicho en 2025 La Rioja cuenta con 113 plazas en pisos tutelados y 22 en centros terapéuticos. "En este mes de abril sumaremos otras 14 nuevas plazas en dos pisos adicionales, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento de la capacidad de acogida, alcanzando un total de 153 plazas públicas", ha apuntado Bengoa, que ha dicho que "actualmente 197 menores están siendo acogidos en nuestra comunidad; 135 en recursos públicos y 62 con familias".

A estos, "nadie les ha preguntado de dónde vienen". "Entendemos la situación límite del gobierno de Canarias y la compartimos; y desde luego La Rioja está dispuesta a ayudar en lo que pueda", ha concluido el diputado del PP.