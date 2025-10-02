PP y Vox rechazan la petición de IU de reformar el Decreto de Convivencia tras la "polémica" por el uso del velo

El diputado de IU Carlos Ollero contesta al portavoz de Vox, Álgel Alda, rechazando su enmienda - IU

El diputado de IU Carlos Ollero advierte a Galiana de que "lejos de dar respuesta" el decreto "empeora" los primeros problemas de este curso

Partido Popular y Vox han rechazado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la petición de Izquierda Unida de reformar el Decreto de Convivencia tras la "polémica" por la prohibición, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Práxedes Mateo Sagasta, de usar velo islámico.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha sido el encargado de defender una iniciativa que ha ido más allá del problema suscitado en el Sagasta, al considerar tanto este partido como el PSOE que el actual Decreto de Convivencia ha demostrado no servir.

La moción pretendía que el Parlamento de La Rioja instara a modificar el Decreto de Convivencia Escolar "de forma que se convierta en una norma que priorice la resolución consensuada de los conflictos".

También, "que sitúe en el centro los intereses del alumnado y su derecho a la educación", rechazando "un carácter punitivo" y asegurando los recursos necesarios para reforzar el sistema de orientación, apoyo psicológico e integración del alumnado.

Pedía "criterios uniformes para todos los centros educativos en materia de vestimenta de forma que no puedan darse interpretaciones diferentes y sobre todo contrarias al derecho constitucional de libertad religiosa o al derecho a la educación".

Ollero ha considerado que se trataba de "una propuesta constructiva que desactivaría polémicas estériles y problemas en los centros, así como utilizaciones inmorales por parte de la ultraderecha".

Ha abogado por una modificación del decreto de convivencia "para que sirva, de verdad, para mejorar la convivencia desde un punto de vista inclusivo y respete los derechos humanos".

Ha ido más allá del hecho que había provocado la moción, la prohibición del uso del velo en el reglamento del Sagasta, considerando que el decreto "se ha defendido centrándose en reforzar la autoridad del profesorado, para lo que no hacía falta", así como "en un carácter básicamente punitivo".

"Centrar un decreto de convivencia en esto no es centrarlo en los problemas que existen en los centros; no se centra en lo más importante que son los intereses y la realidad de nuestro alumnado", ha clamado.

Como consecuencia, ha relatado, "ya han ocurrido" este curso "dos cosas" para las que "no da respuesta este decreto". La primera, la "polémica por la vestimenta" en el Sagasta.

Para Ollero, "es una irresponsabilidad dejar en mano de los centros el problema" y "una barbaridad" el que favorece avanzar "hacia unos centros con unas religiones y otros con otras".

"La segunda se está suscitando hoy mismo", ha continuado refiriéndose en la huelga estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino tras el ataque a la flotilla, "y en muchos centros se está apelando al Decreto de Convivencia restringiendo el derecho de reunión de los alumnos".

Desde Vox, se ha presentado una enmienda para modificar el punto dos de la moción cambiándolo para que el texto pidiera una norma que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España.

Añadía, garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales y prohibiendo cualquier vestimenta islámica, por ser contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres. No ha sido admitida por Izquierda Unida.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha intervenido para espetar al Grupo Parlamentario Podemos-IU: "A ustedes no les preocupa el velo islámico, tampoco lo que ocurre en Gaza, lo que les preocupa es que se han encontrado con nosotros, que lo tenemos claro: No queremos culturas que les hagan inferiores a las mujeres en nuestra comunidad".

Les ha pedido "que no se empeñen", porque "ya estuvieron gobernando y el Decreto de Convivencia que hicieron fue un desastre". Su iniciativa, ha visto, "lo único que supone es una merma de la autoridad del profesorado" porque es "necesario un régimen sancionador mediante la corrección de conductas inadecuadas garantizando la dignidad de todos".

Ha apoyado la "uniformidad" en los reglamentos de los centros; pero, ha dicho, basada en "algo muy básico, cumplir la legislación". La moción de IU, ha visto, "es una ilusión" y pretende "imponer una tirania bajo el paraguas del derecho a la Educación".

La socialista Teresa Villuendas ha anunciado el voto favorable a la moción, aunque ha reconocido que, desde su grupo, preferirían ir "un paso mas alla" y derogar el actual Decreto de Convivencia. "Pero bueno, ambas tienen cabida", ha visto.

Villuendas ha señalado como, en el Decreto de Convivencia actual, "la palabra imponer se lee al principio y al final", ya que es la que "marca la intención de esta normativa". En su opinión, está basada en una corriente de la edad media, la escolástica, que "se basa en someter las ideas a la autoridad".

Un decreto, ha afirmado, que "tiene la impronta del sector más conservador del PP", que supone una "vuelta atrás" y que "intenta disimular el carácter rancio con palabras bonitas como prácticas restaurativas".

Ha visto que no es "razonable" que el reglamento de un centro determine si una alumna o una profesora puede llevar velo, y en unos se permita en otros y no. "Nuestros centros no pueden ser lugares de asimilación forzada", ha dicho recordando que España es un país aconfesional.

La 'popular¡ Pilar Armendáriz ha rechazado las tesis de PSOE e IU considerando que "este decreto es un compromiso con la convivencia", y destacando que "de ésta depende el clima de aprendizaje". "El retroceso se produjo en la pasada legislatura", ha aseverado.

"Se ha potenciado el sistema de orientación educativa; se ha incrementado el apoyo psicológico; apuesta por la integración real del alumnado, para que todos los niños se sientan parte de la comunidad educativa con inclusión y respeto mutuo", ha defendido.

Ha sumado que le da al profesorado el respaldo necesario, y ha creído que, "cuando un alumno vulnera las normas debemos ser firmes" y que "la sanción es una herramienta pedagógica".

"No se trata de ir a favor o en contra del velo, sino de cumplir el ordenamiento jurídico, ya dijo el consejero que hay que respetar la autonomía de cada centro, y corresponde al gobierno central regular derechos fundamentales", ha relatado.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha cerrado el debate agradeciendo a Villuendas haber elevado el discurso, pero rechazando que el Decreto de Convivencia esté basado en la escolástica.

Es más, ha visto que la filosofía del anterior decreto, el elaborado por el Gobierno de la socialista Concha Andreu, estaba basado en Mayo del 68, esto es, "prohibido prohibir".

Por eso, "nació muerto, nació viejo". "Basarlo en las aulas de Paris del 68 ocasionó un desasosiego en los centros", ha dicho.

Ha invitado a no confundir "el principio de disuasión con el punitivismo; autoridad con autoritarismo". "Nunca ha habido más medios humanos que ahora, ni más horas para la inclusión", ha dicho.

Galiana ha visto una "cercanía ideológica entre los dos extremos de este parlamento", Vox e IU: "No escuchan; hacen un uso político de cuestiones que buscan un titular; y tienen obsesión por el control".