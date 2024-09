PP y Vox tumban una proposición no de ley de IU para recuperar la figura del Agente de Igualdad

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El voto de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox ha rechazado, en la tarde de hoy, una proposición no de ley de Izquierda Unida, que sí ha apoyado el PSOE, para recuperar los Agentes de Igualdad y crear una ventanilla contra la brecha salarial.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha puesto el acento en que, en el día de hoy, se celebra el Día Internacional por la Igualdad Salarial "y, por tanto, en contra de la brecha salarial".

"El techo de cristal existe y las mujeres seguimos siendo las que soportamos el mantenimiento de las familias y el cuidado de los mayores y menores, soportando la doble jornada", ha señalado preguntándose "por qué las mujeres tenemos que elegir".

Son, ha explicado, "dificultades añadidas" que se unen a una "segunda discriminación de clase". "Las mujeres tenemos que seguir agitando; tenemos que seguir peleando por la igualdad", ha aseverado.

Desde Vox, Hector Alacid se ha preguntado si, también, "van a denunciar cuando una mujeres cobre más que un hombre".

No obstante, ha visto que "no existen diferencias salariales" y le ha pedido a Moreno que "no siga con ese mantra" porque "una mujer con el mismo puesto y la misma formación cobra el mismo salario".

"No hay brecha salarial, hay brecha maternal", ha dicho considerando que "hay una falta de políticas de conciliación", que es la que crea "la brecha maternal" y hace que se elija no contratar a una mujer, porque sólo las mujeres pueden ser madres.

Ha considerado que debe "desaparecer toda la legislación de género", así como "las cuotas". Ha visto que "para combatir la brecha maternal" hay que poner medidas como "bonificar al empresario el coste durante el embarazo, ayudas a la excedencia o apoyos a las familias numerosas".

Tras su intervención, el socialista Ricardo Velasco ha incidido en que sí existe una brecha salarial que, en el 2021, era del veinte por ciento en La Rioja.

"La mayoría de las mujeres quisieran un trabajo a tiempo completo, pero tienen que trabajar a tiempo parcial", ha dicho señalando que, luego, es algo que se percibe en la jubilación.

Ha relatado cómo haber visto en convenios que, con igual actividad, los hombres eran peones especialistas y las mujeres auxiliares.

La 'popular' Cristina Antoñanzas ha asegurado que el Gobierno de La Rioja está "comprometido con la igualdad" y "los objetivos de la ley se están cumpliendo".

De este modo, ha visto, "no se necesita una partida especifica con mayor burocracia y gasto para crear los Agentes de Igualdad". Los ciudadanos, ha visto, no lo entenderían.

Ha sumado que ya se realiza un control de la brecha salarial, dado que existe un protocolo, en vigor desde el 2021, con la inspección de trabajo para el cumplimiento de los planes de igualdad.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

La proposición no de ley buscaba recuperar, en los presupuestos de 2025, las partidas específicas suficientes en materia de igualdad en el ámbito laboral para la promoción e impulso de acciones específicas para promover la igualdad de trato y de oportunidades, así como la no discriminación en el ámbito laboral a través de la figura del Agente de Igualdad en el mundo laboral.

Crear la ventanilla contra la brecha salarial y la igualdad efectiva en el trabajo como mecanismo de recepción de consultas y denuncias, con el propósito de fortalecer los sistemas de detección y respuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante cualquier conducta que vulnere la normativa laboral en el ámbito de la igualdad.

Por último, crear un programa de sensibilización y formación del personal docente para que sea capaz de formar en igualdad.

La proposición, del Grupo Podemos-IU, ha recibido el apoyo del Grupo Socialista. Sin embargo, no ha salido adelante al recibir el voto en contra de Partido Popular y Vox.