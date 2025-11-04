PR+ alerta de "opacidad" del Gobierno municipal al no permitir a la oposición acceder a tiempo a ordenanza de terrazas

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado que el Ejecutivo de Conrado Escobar llevará al próximo pleno municipal, el jueves 6, la nueva ordenanza de terrazas con "opacidad, impidiendo a la oposición analizar el expediente y las alegaciones con el tiempo necesario".

El edil recuerda que, si bien el alcalde anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se llevaría la nueva normativa al pleno de noviembre no ha sido hasta hoy cuando se ha aprobado en una Junta de Gobierno extraordinaria para ser incluida en el pleno por la vía de urgencia.

"Desde el PR+ hemos solicitado el acceso al expediente de forma inmediata, tanto a la Secretaría de la Junta de Gobierno como a la Presidencia del Pleno, sin embargo se nos ha indicado que el acceso al expediente será mañana por la mañana, a menos de 24 horas de su debate, cuando una ordenanza de estas características requiere de un estudio pormenorizado por parte de los concejales para poder votar en condiciones", ha relatado el concejal riojanista.

Antoñanzas sospecha que "el alcalde juega estratégicamente con los plazos y las urgencias para quitarnos el derecho de poder estudiar los temas en profundidad, retrasando el derecho de acceso a documentación de gran importancia con la anticipación suficiente y entorpeciendo y limitando el debate, el consenso y el libre ejercicio democrático".

Para el Partido Riojano, esta acción "no es casual sino intencionada, resulta opaca y sospechosa, lo que sugiere que hay que analizar muy detalladamente la nueva norma para ver cómo se ha hecho y ver qué alegaciones de la ciudadanía se han tenido en cuenta, cuáles no, y qué respuesta han dado los técnicos a la misma".

"Acciones como esta demuestran, una vez más, la falta de respeto a la ciudadanía logroñesa del alcalde Escobar y su equipo, actuando de espaldas a la mayoría de la gente", ha apuntado Antoñanzas.

ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL

Para el Partido Riojano la nueva ordenanza contradice algunas directrices del Gobierno municipal.

"Mientras en el Debate del Estado de la Ciudad el señor Escobar anunciaba la compra de sonómetros para analizar el sonido en la ciudad, dos semanas después aprueba una normativa que no tiene en cuenta ninguna medida para garantizar el descanso vecinal en las zonas con mayor saturación de ruido", ha indicado Antoñanzas.

El edil riojanista recuerda que "esta ordenanza contemplaba ampliar en media hora el horario de cierre de las terrazas para la recogida del mobiliario, que al final va a ser para un mayor horario de apertura". Además, ha subrayado que "nadie puede entender que en una normativa de nueva creación no se tenga en consideración proteger de forma efectiva las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) como solicitó en sus alegaciones el Partido Riojano".

Desde el primer momento, el PR+ ha propuesto que el cierre entre semana se produzca antes permitiendo, a cambio, más tiempo los fines de semana para favorecer la actividad económica en el momento de mayor demanda de este tipo de establecimientos siempre que los vecinos puedan descansar sin sobresaltos.