El PR+ critica la "falta de ambición, impulso y compromiso" del Gobierno municipal con el sector comercial de Logroño

Lamenta que el Gobierno presuma de apoyar al pequeño comercio y luego reduzca un 25% las ayudas para promover nuevas iniciativas económicas

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado la "falta de ambición, impulso y compromiso del Gobierno municipal con el pequeño comercio logroñés, pese a que siempre presume de que está de su parte".

El regionalista ha asegurado que "mientras se ofrecen condiciones ventajosas en la cesión de espacios municipales a las grandes empresas, el Gobierno baja el importe de las ayudas para crear nuevas iniciativas económicas".

Como ejemplo ha puesto la reciente cesión de la primera planta del Colegio San Bernabé de 220 metros cuadrados a una gran empresa pública por 6.700 euros al año, 560 mensuales, o los locales comerciales exteriores de la Plaza de Abastos, cuyo alquiler máximo asciende a 1.157 euros al mes.

Sin embargo, ha puntualizado que las ayudas que se dan a las nuevas iniciativas económicas en Logroño se han reducido este año un 25%, al pasar de 174.000 a 130.950 euros, mientras que partidas como Festejos suben más de un 50%.

"Teniendo en cuenta que el año pasado se adjudicaron 172.572 euros a 55 pequeñas empresas logroñesas, mucho nos tememos que este año la cantidad va a ser insuficiente", ha precisado.

Antoñanzas ha informado de que Logroño ha perdido en un año 804 empresas, al pasar de 11.990 a 11.186 al cierre de 2024, un 6,7 por ciento menos, y que la mayor parte de las iniciativas que cesaron eran microempresas (-827), si bien la capital riojana registró 23 nuevas iniciativas con más de diez asalariados.

"Para el Partido Riojano -ha dicho Antoñanzas- el dato es desalentador y muy preocupante".

Por ello, ha considerado que "hay que exigir al gobierno del señor Escobar que redoble el esfuerzo para promover iniciativas que favorezcan el relevo generacional, el emprendimiento y la digitalización del pequeño comercio con políticas que promuevan una fiscalidad más ventajosa, la regeneración urbana de las principales arterias comerciales y actuaciones de dinamización y promoción".

"Desde el Partido Riojano tendemos la mano al Gobierno municipal para trabajar en esa línea. Es un buen momento porque se están elaborando las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Ahora es cuando el señor Escobar tiene que demostrar que apoya al comercio de ciudad", ha subrayado Antoñanzas.

FONDOS EUROPEOS

El concejal regionalista ha recordado que Escobar "ha renunciado a más de 5 millones de euros de fondos europeos que iban dirigidos exclusivamente a mejorar el comercio, como la modernización tecnológica del sector en el Casco Antiguo o las urbanizaciones de Cien Tiendas o San Antón".

Antoñanzas también ha afeado al alcalde que haya incumplido su promesa de reformar San Antón este mandato y ahora garantice que la ejecutará la próxima legislatura con fondos propios.

"El señor Escobar no tiene ninguna credibilidad después de esta gestión tan desastrosa e irresponsable en todo lo que tiene que ver con comercio y fondos europeos", ha subrayado.

Así, ha lamentado que "no entendemos que se renuncie a reformar San Antón, que es uno de los pulmones comerciales de la ciudad, mientras el Gobierno decide gastar 4 millones de euros en La Glorieta".

El edil riojanista ha asegurado por último que "lo único que han hecho con el comercio local es vender humo, con anuncios vacíos que no se sustentan en medidas concretas y eficaces, como la candidatura a la Capital Europea del Comercio Minorista, que se iba a presentar este mandato y ahora se ha retrasado a 2028".