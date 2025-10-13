PR+ critica la "improvisación" y "gestión errática" del equipo de Gobierno de Logroño en materia de movilidad urbana

Archivo - El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas en comparecencia de prensa - EUROPA PRESSS - Archivo

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este lunes "la falta de planificación, improvisación constante y gestión errática del equipo de Gobierno municipal en materia de movilidad urbana".

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha señalado que "el alcalde está gobernando sin una hoja de ruta clara desde que comenzó esta Legislatura".

"Lo hemos visto -ha remarcado- con la devolución más de 7,5 millones euros de fondos europeos, la subida de los tributos, un presupuesto descompensado en 8 millones de euros, recortes en gasto corriente o la movilidad, que parece haber entrado en la era del experimento permanente".

Como ejemplo de esta gestión, el portavoz regionalista ha citado el nuevo paso de peatones frente al Colegio Jesuitas. "Lo han iniciado en pleno curso escolar, a escasos metros de otros dos pasos, pero lo peor es que no han previsto elevarlo ahora y lo ejecutarán en unos meses. Todo un disparate porque la obra se va a pagar dos veces", ha criticado.

Antoñanzas también ha recordado otros casos, como las rotondas provisionales de bolardos en Avenida de Lobete y Hermanos Hircio, "actuaciones improvisadas, que no cuentan con proyecto definitivo ni presupuesto y que son un nuevo ejemplo de despilfarro y marketing".

"Han priorizado salir más veces en la foto que gestionar de forma eficiente los recursos públicos municipales", ha censurado. En la misma línea, ha mencionado "el disparate de gastar 4 millones en la movilidad de La Glorieta" y la nueva rotonda de Vara de Rey, "una obra que el alcalde se comprometió a licitar en verano y de la que no sabemos nada".

"La conclusión a la que llegamos es que se anunció como una cortina de humo tras renunciar a San Antón y devolver 2 millones de euros que teníamos para su urbanización", ha remarcado Antoñanzas.

CARRILES BICI.

De otro lado, el portavoz del Partido Riojano ha denunciado "las decisiones erráticas y contradictorias con los carriles bici y la movilidad sostenible".

"Tenemos el carril de Avenida de Portugal, que desaparece, resucita en Bretón de los Herreros y vuelve a caer en desgracia; o el de Avenida de Lobete, que se anuncia a bombo y platillo, pero sin plazos, presupuesto, ni el acuerdo necesario con la sociedad del soterramiento para urbanizar toda la calle", ha lamentado.

"Lo que tiene que hacer el alcalde, como vicepresidente de la sociedad, es reclamar la convocatoria del consejo de administración, en vez de criticar la falta de implicación de Adif, y conseguir la liberación de los terrenos para construir vivienda de protección oficial que tanto necesitan Logroño, sus jóvenes y las familias", ha incidido.

Antoñanzas también ha recordado el caso de las zonas de estacionamiento temporal 'beso y adiós' en los colegios de la ciudad, "una propuesta del Partido Riojano, que primero fue negada por el Gobierno del Partido Popular en el pleno y meses después fue asumida como propia".

"Todas estas rectificaciones, errores y decisiones improvisadas demuestran que la movilidad en Logroño se está gestionando sin rumbo, ni coherencia", ha concluido Antoñanzas, quien ha reclamado "una planificación seria, que evite el despilfarro y garantice una movilidad moderna, segura y sostenible para todos los logroñeses".