El PR+ critica largas colas y falta de previsión del Gobierno local ante el proceso de regularización de extranjeros - PARTIDO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño denuncia la "falta de previsión y planificación" del equipo de Gobierno municipal ante las largas colas que se han vuelto a producir desde primera hora de la mañana de este lunes con motivo del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras y las gestiones ordinarias de la ciudadanía.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha recordado que "este proceso era perfectamente previsible", pero que "el Gobierno local lleva una semana sin adoptar las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía, que ya está provocando una saturación de los servicios municipales".

Según ha precisado, "el Ayuntamiento de Logroño atiende diariamente a un máximo de 120 personas de forma presencial en el Registro, una cifra claramente insuficiente y que está generando colas de espera enormes sin que las personas tengan garantías de poder completar sus gestiones con la administración".

En este sentido, Antoñanzas ha señalado que "el alcalde de Logroño y su equipo han sido incapaces de anticiparse a una situación que está generando un incremento notable de la demanda administrativa con el refuerzo de los recursos disponibles".

En su opinión, "lo razonable habría sido establecer dos líneas diferenciadas de atención en el Servicio 010, habilitando una específica para las personas que necesitan tramitar documentación vinculada al proceso de regularización y otra para quienes realizan gestiones ordinarias con la administración municipal".

Asimismo, el portavoz regionalista ha reclamado un refuerzo urgente de los recursos humanos y una ampliación de los horarios de atención al público mientras dure este proceso extraordinario.

El edil riojanista también se ha referido a las declaraciones realizadas la semana pasada por la delegada del Gobierno en La Rioja, quien apeló a la "buena fe" del Ayuntamiento, y le ha exigido "altura de miras" y "más prudencia".

"La regularización supone una sobrecarga de trabajo para el Ayuntamiento de Logroño, especialmente para las unidades de Registro, Servicios Sociales y Estadística, ya saturadas de por sí. Pedir buena fe a sus profesionales es poner en duda su trabajo, que diariamente atienden a la ciudadanía con vocación de servicio público", ha concluido.