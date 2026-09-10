El PR+ exige a Gobierno de Logroño una auditoría "que acredite el coste de la producción" de los conciertos de San Mateo

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LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado este jueves "la falta de información técnica en los contratos para la producción de dos de los grandes conciertos de San Mateo de este año, Maldita Nerea y Efecto Pasillo".

Por ello, ha exigido al Gobierno municipal que "acredite el presupuesto destinado a ambas producciones", para lo que ha adelantado que solicitará una auditoría.

Ante esta situación, y tras la comparecencia de la concejala de Festejos en el pasado pleno, el edil riojanista se ha preguntado en rueda de prensa "cómo es posible que la Junta de Gobierno Local haya aprobado el presupuesto de dos conciertos por más de 160.000 euros sin que se detallen las condiciones técnicas que se van a contratar".

"No sabemos qué han contratado. Ni el número y tipo de pantallas que se van a instalar, ni las características de los equipos de sonido e iluminación, ni los medios técnicos que va a aportar la empresa. Lo único que sabemos es que la adjudicataria comparte administrador y sede con una constructora riojana y que el procedimiento de contratación elegido es sin publicidad y de libre elección", ha asegurado.

Según ha precisado, "los dos conciertos han sido contratados por un importe total de 160.446 euros (IVA incluido) a la misma promotora, Contigo Éxito S.L., de los que 82.038 euros corresponden a Efecto Pasillo y 78.408 euros a Maldita Nerea".

"De acuerdo con los datos facilitados por el equipo de Gobierno, porque no aparecen en el expediente, el caché de ambos artistas asciende a 81.796 (IVA incluido), mientras que el 'rider' (sonido, iluminación y pantallas led de alta resolución) supone 78.650 euros", ha añadido.

Antoñanzas ha recordado que el concierto de Izal contratado el año pasado, "también mediante procedimiento negociado sin publicidad", tuvo un coste de 193.600 euros, de los que 118.580 correspondían al caché y 41.671 a la producción (19.360 euros de sonido, 9.680 iluminación, 8.421 vídeo, realización y pantallas y 4.210 dietas, personal y vigilancia).

A este importe se sumaban otros 10.845 euros correspondientes al escenario, que se instaló exclusivamente para la actuación de este artista -este año la actuación se realiza en el escenario municipal-, 9.680 de gastos generales, 11.616 de beneficio industrial y "algo que recordarán que llamó la atención por su coste elevado", 1.260 euros de cátering.

Ha incidido el edil en que "un mes antes de San Mateo teníamos todo el detalle en los pliegos de lo que aportaba técnicamente Izal, ahora no sabemos absolutamente nada. Ni en los pliegos, ni en el presupuesto, ni en los contratos de ambos conciertos".

"¿Cómo es posible que la producción de Izal estuviera perfectamente desglosada, incluyendo todos los costes técnicos e indirectos, y que en estos dos conciertos, adjudicados con el mismo procedimiento de contratación, no sepamos exactamente qué se va a contratar, salvo lo que dicen de luz, sonido y pantallas en general, sin especificar nada más?", se ha preguntado.

AUDITORÍA.

Por ello, el edil riojanista ha anunciado que solicitará al Gobierno municipal "que se realice una auditoría de las aportaciones técnicas de la productora, de manera que se pueda comprobar que los medios finalmente instalados y utilizados se corresponden con lo contratado y con el precio de mercado".

Asimismo, Antoñanzas ha exigido "máxima transparencia" al Gobierno y ha reclamado a la portavoz del Ejecutivo local que "no desvíe la atención ni trate de trasladar a los tribunales este asunto con el fin de eludir la responsabilidad de explicar a los logroñeses a qué destina el dinero público".

"El expediente aún está abierto, y es un procedimiento que se negocia directamente con las productoras porque se quiere un artista concreto. Por eso, el Ejecutivo local tiene la responsabilidad de explicarlo con transparencia, porque es mucho dinero público", ha concluido.