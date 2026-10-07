El PR+ propone extender los patios escolares abiertos a todos los distritos de Logroño

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) propondrá en el pleno municipal que se celebra este jueves, 8 de octubre, una iniciativa para extender el programa de patios escolares abiertos a todos los distritos de la ciudad y ampliar su apertura durante los fines de semana, con el objetivo de ofrecer a la infancia y la juventud alternativas gratuitas y saludables de ocio y deporte.

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha recordado que ya planteó esta medida en 2024 para aprovechar las instalaciones públicas de los colegios de la ciudad y ponerlas al servicio de la infancia y juventud logroñesas, una iniciativa que entonces fue rechazada por el Partido Popular.

"En 2024 propusimos abrir los patios escolares y el PP votó en contra. Un año después, el propio Gobierno puso en marcha el proyecto 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios, que sigue funcionando", ha recordado Antoñanzas.

No obstante, el edil riojanista ha considerado que "aunque la propuesta del Ejecutivo ha sido de mínimos, al no contar con recursos suficientes para que se desarrolle como espacio alternativo de ocio, entendemos que ha llegado el momento de dar un paso más, mejorarla y extenderla a todos los distritos de la ciudad".

Así, ha detallado que la propuesta del Partido Riojano plantea crear una red municipal de patios escolareas abiertos para garantizar que haya, al menos, un centro en cada uno de los cinco distritos de la ciudad, tomando como referencia el proyecto del CEIP Madre de Dios.

También apuesta por ampliar el horario de apertura durante los fines de semana, que es cuando aumenta la necesidad de alternativas de ocio en los niños, niñas y adolescentes. El edil riojanista ha recordado que los patios escolares cuentan con pistas deportivas, zonas de juegos infantiles, espacios de esparcimiento y áreas cubiertas que permiten ofrecer a los barrios nuevos recursos públicos y gratuitos de ocio y deporte fuera del horario lectivo.

Igualmente, Antoñanzas ha destacado que "la ciudadanía cada vez demanda más espacios donde practicar deporte" y que "abrir los patios escolares permitiría impulsar el deporte y facilitaría el acceso a espacios deportivos a aquellas familias que no pueden asumir el coste de actividades federadas o extraescolares, problema que se ha acentuado tras la subida del Gobierno de los precios a las instalaciones que utiliza el deporte de base".

"Lo que queremos es aprovechar todos los recursos que nuestra ciudad tiene a su alcance para ponerlos al servicio de la ciudadanía. Es el momento de dar un paso adelante y ofrecer una verdadera alternativa de ocio saludable", ha remarcado.