PR+ Riojan@s propone integrar los contenedores en el casco histórico de Calahorra mediante cerramientos estéticos

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PR+ Riojan@s propone al Ayuntamiento de Calahorra la puesta en marcha de un plan progresivo para integrar los contenedores de residuos situados en el casco histórico y en entornos patrimoniales mediante cerramientos acordes con la estética urbana e, incluso, con la incorporación de paneles turísticos.

El PR+ Riojan@s defiende el cuidado de nuestros municipios, especialmente en aquellos que como Calahorra, son patrimonio de la región, historia viva gracias a su legado romano y tradiciones. Por este motivo, consideran que la imagen de determinados espacios no está a la altura de lo que representa esta ciudad, al mostrar unos contenedores que quedan totalmente expuestos frente a edificios históricos y que, con una inversión mínima no afearían el entorno.

"Quienes amamos Calahorra sabemos que cada rincón cuenta. No podemos permitir que espacios con valor patrimonial transmitan dejadez o falta de planificación estética", señala Iván Herrero, secretario general de la formación regionalista.

Los regionalistas solicitan que se estudie la instalación de estructuras de cerramiento integradas en el entorno, con materiales acordes al casco histórico, que oculten visualmente los contenedores sin dificultar el servicio de recogida. Además, de adaptar estos cubrimientos laterales a la estética del entorno, proponen aprovechar los paneles para incorporar información turística sobre la historia de los lugares emblemáticos más cercanos, rutas culturales o el patrimonio local.

De este modo, "lo que hoy es un impacto visual negativo puede convertirse en: una mejora estética del casco antiguo, un refuerzo del orgullo calagurritano, una herramienta de promoción turística y, también, un gesto de respeto hacia nuestra historia".

Para el PR+Riojan@s esta no es una cuestión menor. Cuidar este tipo de detalles es respetar nuestra identidad. Cuidar la imagen urbana es cuidar la autoestima colectiva de la ciudad porque "Calahorra merece coherencia entre su historia y su imagen. Como regionalistas preocupados por nuestra región solicitamos sensibilidad, planificación y respeto por nuestro patrimonio. Porque querer Calahorra es también defenderla en lo cotidiano", subraya Herrero.