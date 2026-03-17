Pradejón, uno de los doce pueblos participantes en 'El Grand Prix del verano' 2026

Pueblo de Pradejón (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

'El Grand Prix del verano' vuelve más grande, más participativo y más emocionante que nunca. RTVE ya tiene seleccionados a los 12 pueblos que participarán en la nueva edición, una de las más ambiciosas hasta la fecha, ampliando la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.

Las localidades escogidas para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

En esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000), dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas.

UN TOTAL DE 1.034 PUEBLOS HAN SIDO INVITADOS A PARTICIPAR

Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición. Una tradición veraniega El regreso de 'El Grand Prix del Verano' no es solo una vuelta a la televisión: es la recuperación de toda una tradición veraniega, un punto de encuentro entre pueblos y una celebración del ingenio, la cercanía y el buen humor. Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano de RTVE.

Cargado de diversión, 'El Grand Prix del Verano' pondrá a prueba las habilidades de los vecinos y vecinas de las localidades participantes.

Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), 'El Grand Prix del Verano' regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche y una media del 12,4% de cuota, a 2.3 puntos sobre la segunda opción.

Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.