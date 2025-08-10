El precio del alquiler ha subido de media 90 euros al mes en un año por una vivienda de 80 m2 en La Rioja

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

En La Rioja el precio de la vivienda en alquiler sube un 4,1 por ciento en su variación mensual y un 12,9 por ciento en su variación interanual, situando su precio en 9,87 euros por metro cuadradoal mes en julio, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si calculamos este último incremento interanual (12,9 por ciento) en euros (1,13 euro) y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos 90 euros más caros que hace un año.

De este modo, La Rioja ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 12,9 por ciento, pasando de 699 euros a 790 euros en julio de 2025 por un piso de 80 metros cuadrados.

"El mercado del alquiler está encadenando subidas del precio a un ritmo fuerte desde hace meses. Este incremento sostenido de los precios del alquiler está teniendo un impacto directo en la economía doméstica de miles de familias, que ven cómo el acceso a la vivienda en alquiler se complica mes a mes. La tensión entre oferta y demanda, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas, continúa empujando los precios al alza. La escasez de oferta disponible, sumada a una demanda creciente, está acelerando el encarecimiento del alquiler en España" comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Si analizamos los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en julio. Las comunidades autónomas con incrementos superiores al 10 por ciento son: Cataluña (21,2 por ciento), Castilla-La Mancha (13,3 por ciento), La Rioja (12,9 por ciento), Comunitat Valenciana (11,8 por ciento), Andalucía (10,8 por ciento) y Aragón (10,0 por ciento). Le siguen, Madrid (9,5 por ciento), Asturias (9,0 por ciento), Castilla y León (8,0 por ciento).

Baleares (7,8 por ciento), Galicia (7,5 por ciento), Canarias (7,4 por ciento), Extremadura (7,1 por ciento), Región de Murcia (6,8 por ciento), País Vasco (6,2 por ciento), Cantabria (5,2 por ciento) y Navarra (4,7 por ciento).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euros por metro cuadradoal mes son: Madrid con 21,55 euros por metro cuadrado al mes, Cataluña con 20,41 euros por metro cuadradoal mes, Baleares con 19,01 euros por metro cuadrado al mes, País Vasco con 16,99 euros por metro cuadradoal mes y Canarias con 15,01 euros por metro cuadradoal mes. Le siguen, Cantabria con 14,00 euros por metro cuadradoal mes, Comunitat Valenciana con 13,94 euros por metro cuadradoal mes, Navarra con 11,99 euros por metro cuadradoal mes, Andalucía con 11,53 euros por metro cuadradoal mes, Asturias con 11,47 euros por metro cuadradoal mes, Aragón con 10,70 euros por metro cuadradoal mes, Galicia con 10,30 euros por metro cuadradoal mes, Región de Murcia con 10,09 euros por metro cuadradoal mes, La Rioja con 9,87 euros por metro cuadradoal mes, Castilla y León con 9,76 euros por metro cuadradoal mes, Castilla-La Mancha con 8,18 euros por metro cuadradoal mes y Extremadura con 7,27 euros por metro cuadrado al mes.