El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja cae un 1,70% frente al año pasado, según pisos.com

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en La Rioja en agosto de 2025 tuvo un precio medio de 1.476 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

Una cifra que, de acuerdo con estos datos, supone que registró una subida mensual del 0,03%, la segunda más leve de España. En cuando al índice interanual, se produjo una caída del -1,70%, la tercera más intensa del país. La Rioja, de este modo, fue la sexta autonomía más barata.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2025 registró un precio medio de 2.408 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del -0,03%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,18%.

En el caso de Logroño, los datos apuntan a que el precio en la ciudad cayó mensualmente un -0,11%. Interanualmente, la capital riojana subió un 2,21%. Con 2.009 euros por metro cuadrado en agosto de 2025, se situó en un puesto intermedio en el listado de capitales.