El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja sube un 8,9% en 2025

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja cierra 2025 con un incremento anual del 8,9% y sitúa el precio de diciembre en 1.816 euros/m2, según los datos del informe de 'La vivienda de segunda mano en 2025' elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, la subida anual de este 2025 (8,9%) es la más alta registrada en este periodo del año de los últimos 20 años.

Por ccaa, a cierre de 2025, la Región de Murcia es la comunidad que más incrementa el precio anual de la vivienda (29,6%), seguida de Comunitat Valenciana (24,4%), Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15,0%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%), País Vasco (12,1%), Castilla y León (9,1%), La Rioja (8,9%) y Castilla-La Mancha (8,6%).

En el extremo opuesto, los incrementos más moderados se registran en Navarra (8,0%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).

Si en 2024 el máximo incremento se dio en Comunitat Valenciana con un 19,8%, en 2025 el mayor avance anual se registra en la Región de Murcia con un 29,6%. Este aumento de las subidas confirma el cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024, culminando en un cierre de año con tasas claramente por encima del 20% en el agregado nacional.

En el ranking por precio de la vivienda, Baleares encabeza la lista con 5.267 euros/m2, seguida muy de cerca por Madrid con 5.206 euros/m2. Ambas comunidades superan la barrera de los 5.000 euros/m2, muy por encima de la media nacional. Le siguen País Vasco con 3.681 euros/m2, Canarias con 3.319 euros/m2 y Cataluña con 3.247 euros/m2.

POR MUNICIPIOS

El precio se incrementa en los siete municipios analizados en 2025. La subida interanual más destacada se produce en Haro con un incremento del 26,3%. Le siguen Arnedo (16,6%), Villamediana de Iregua (12,6%), Logroño (11,9%), Calahorra (11,5%), Nájera (7,3%) y Santo Domingo de la Calzada (1,2%).

En 2025, un municipio supera los 2.000 euros/m2. Encabeza el ranking Logroño con 2.307 euros/m2, seguida de Villamediana de Iregua con 1.722 euros/m2, Calahorra con 1.454 euros/m2, Haro con 1.411 euros/m2, Arnedo con 1.357 euros/m2, Nájera con 1.200 euros/m2 y Santo Domingo de la Calzada con 1.195 euros/m2.