Los precios subieron dos dècimas en noviembre en La Rioja mientras la tasa interanual bajó al 2,4%

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,4 por ciento en La Rioja en noviembre en tasa interanual, 4 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de noviembre es el más bajo registrado en La Rioja desde agosto de 2025.

En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,2 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9por ciento más que en noviembre de 2024 (-2,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,6 por ciento más (-0,5 puntos); enseñanza, un 3,4 por ciento más (+0,7 puntos) y restaurantes y hoteles, un 3,3 por ciento más (-1,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,6 por ciento (+0,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2 por ciento en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3por ciento.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7 por ciento), Comunitat Valenciana (3,4 por ciento) y Baleares (3,2 por ciento).

En el lado contrario se situaron Canarias (2,3 por ciento), La Rioja (2,4 por ciento) y Murcia(2,5 por ciento).

Extremadura (+0,5 por ciento), Murcia (+0,3 por ciento) y Navarra (+0,3 por ciento) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3 por ciento, 0,2 por ciento y un 0,2por ciento, respectivamente.