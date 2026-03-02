Premian la solidaridad y el compromiso de los 8 menores ganadores del concurso sobre Acogimiento Familiar - GOBIERNO DE LA RIOJA
LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha entregado este lunes, día 2, en la sede de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, los galardones a los 8 menores premiados en el concurso escolar sobre Acogimiento Familiar, una iniciativa orientada a sensibilizar a la población más joven sobre la importancia de esta medida de protección prioritaria.
Durante el acto, Marta Gómez ha destacado que "este concurso pone de manifiesto la capacidad de nuestros niños, niñas y adolescentes para comprender y transmitir, a través del arte, valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social". Asimismo, ha subrayado que "desde el Gobierno de La Rioja trabajamos para que el acogimiento familiar siga siendo la medida de protección prioritaria, reforzando el acompañamiento técnico, social y económico a las familias acogedoras"
GANADORES
En total, el Gobierno de La Rioja ha destinado 5.100 euros en premios, distribuidos entre las tres categorías convocadas, con el objetivo de reconocer la creatividad y el compromiso del alumnado con una realidad social que requiere implicación colectiva. Categoría A - 5.º y 6.º de Educación Primaria:
Primer premio (900 euros): Nerea Guerrero Casero, por la obra 'La historia de Ana', modalidad creación literaria (relato).
Segundo premio (600 euros): Paula Ruiz Gómez, por 'Luna', modalidad creación literaria (relato).
Tercer premio (300 euros): Leo Bella Fernández, por 'Mi nombre en la puerta', modalidad creación musical (composición musical).
Categoría B - 1.º a 4.º de Educación Secundaria Obligatoria Primer premio (900 euros): Victoria Pilar Vivanco Verano, por 'Familias acogedoras luminosas', modalidad creación audiovisual (vídeo).
Segundo premio (600 euros): Carmen Jiménez Jiménez, por 'El hada de invierno y el niño de la luz', modalidad creación literaria (relato).
Tercer premio (300 euros): Valeria Fabón Martínez, por 'La historia de Lara', modalidad creación literaria (relato).
Categoría C - Bachillerato y Formación Profesional Primer premio (900 euros): Ángela Ibáñez Martínez, por 'Los miedos que no importaron', modalidad creación literaria (relato).
Segundo premio (600 euros): Arantza Mercedes Izar de la Fuente Herrera, por 'Camino de verde esperanza', modalidad creación musical (composición musical).
¿QUÉ ES EL ACOGIMIENTO FAMILIAR?
El acogimiento familiar es una medida de protección que permite que un menor que no puede permanecer con su familia de origen pueda integrarse en un entorno familiar estable y adecuado a sus necesidades.
Puede ser:
Urgente, para menores que necesitan una respuesta inmediata y de corta duración.
Temporal, mientras se trabaja con la familia de origen o se determina una medida más estable.
Permanente, cuando se prevé que el retorno no será posible y se busca una estabilidad a largo plazo.
El acogimiento puede desarrollarse en familia extensa (abuelos, tíos u otros familiares) o en familia ajena. La Administración autonómica proporciona apoyo técnico, acompañamiento profesional y ayudas económicas a las familias acogedoras durante todo el proceso.
En La Rioja hay 100 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección cuya guarda se ejerce en familia. Por tipología: 78 menores tutelados por la Administración; 10 menores no tutelados; 2 guardas con fines de adopción y 10 guardas acordadas por órgano judicial.
En cuanto a las modalidades de acogimiento familiar reguladas en el artículo 173 bis del Código Civil, existen 88 acogimientos familiares activos: 11 en modalidad urgente; 31 temporales y 46 permanentes. Además, en La Rioja hay 84 familias con algún menor acogido, de las cuales 60 pertenecen a la familia extensa -principalmente abuelos y tíos- y 24 son familias ajenas.
SENSIBILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
El concurso escolar sobre Acogimiento Familiar se enmarca en la estrategia de sensibilización impulsada por el Gobierno de La Rioja para fomentar el acogimiento familiar. Entre otras actuaciones recientes, el Ejecutivo regional ha lanzado nuevas campañas institucionales de sensibilización para dar visibilidad a esta medida de protección y animar a más familias a dar el paso.
Como ha señalado Marta Gómez: "el acogimiento familiar es una responsabilidad compartida como sociedad. Cada campaña, cada acción educativa y cada iniciativa como este concurso nos ayuda a construir una comunidad más solidaria y comprometida con la infancia".
Las personas interesadas pueden informarse sin compromiso a través del Gobierno de La Rioja- Acogimiento Familiar y Adopción (941 29 43 61 / 941 29 43 53 menores.acogimiento.adopcion@larioja.org C/ Villamediana, 17, Logroño), o mediante el Programa de Acogimiento Familiar gestionado junto a Cruz Roja (941 22 52 12 (ext. 49632) acogimientofam.rioja@cruzroja.es Paseo Cruz Roja, 2 Logroño), donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre los pasos a seguir para formalizar el ofrecimiento.