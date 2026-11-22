Premio Promesas de la Alta Cocina - PROMESAS DE LA ALTA COCINA

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Quince años después de su nacimiento, el Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid alcanza una edición especialmente significativa. Lo que comenzó como una iniciativa destinada a descubrir el talento emergente de la cocina española constituye hoy una de las plataformas de formación y proyección profesional más relevantes para los estudiantes de gastronomía de todo el país.

El Premio Promesas ha contado con la participación de más de un millar de estudiantes de gastronomía de toda España. A través de sus diferentes fases, el certamen ha permitido identificar y acompañar a jóvenes talentos en una etapa decisiva de su desarrollo, contribuyendo a dar visibilidad y soporte a las nuevas generaciones de profesionales de la cocina.

Desde su creación, el Premio Promesas ha apostado por la formación como motor de desarrollo del talento gastronómico. Por ello, los dos primeros clasificados reciben becas para continuar su aprendizaje en Le Cordon Bleu Madrid, un reconocimiento que ha permitido a numerosos jóvenes cocineros seguir perfeccionando sus conocimientos y ampliando sus oportunidades profesionales para perseguir la excelencia.

UNA CANTERA PARA EL FUTURO

El legado del Premio Promesas se refleja en las múltiples trayectorias profesionales de quienes han pasado por el certamen. Aunque algunos de sus antiguos participantes han alcanzado destacados reconocimientos en la alta cocina, otros han desarrollado su carrera en ámbitos tan diversos como la docencia, la investigación, la gestión gastronómica o el emprendimiento, contribuyendo desde diferentes perspectivas a la evolución del sector.

"Queremos agradecer a todos los estudiantes que han formado parte de este premio desde su primera edición. Durante estos años hemos trabajado con la convicción de que el talento necesita oportunidades para desarrollarse, ofreciendo a los jóvenes un espacio en el que demostrar sus capacidades y seguir creciendo. Este recorrido tampoco habría sido posible sin la implicación de las escuelas y sus docentes, que han contribuido a enriquecer y consolidar el certamen edición tras edición", señala Andrea Loureiro, directora del Premio Promesas de la Alta Cocina.

LA MEDIDA DEL ÉXITO

La mejor medida del éxito del Premio Promesas aparece en el currículum de muchos de sus antiguos participantes, dentro y fuera de las cocinas, con reconocimiento internacional o con una trayectoria profesional sólida al margen de los focos.

Entre los más galardonados figuran chefs como Cristóbal Muñoz, ganador de la primera edición y actual responsable de la cocina del restaurante Ambivium (una estrella Michelin); Rafael de Bedoya, chef de Aleia Restaurant (dos estrellas Michelin); Alejandro Pérez Polo, jefe de cocina en Villa Sommerlust, Alemania (una estrella Michelin); Ausiàs Signes, chef y fundador de un proyecto propio homónimo (un Sol Repsol y una T de Oro); o Víctor Ródenas, impulsor de proyectos como Maleducat o Casa Fierro, recomendados por la Guía Michelin y la Guía Repsol.

También destacan trayectorias como las de Ezequiel Álvarez, que compagina sus labores como jefe de cocina en el restaurante Don Giovanni Barcelona con su proyecto Croquetiel; Anna Drosyk, mano derecha de la pastelera Noelia Tomoshige en Monroebakes; Ariel Adonay, chef en Royal Hideaway Hotel de la estación internacional de Canfranc; o profesionales que han orientado su carrera hacia otros ámbitos, como la consultoría y la docencia, entre ellos Nuria García, Marina de la Fuente o Pablo García, profesor en Le Cordon Bleu Madrid.