Presentada la iniciativa de divulgación del baloncesto 3x3 en La Rioja dentro del torneo 3x3 La Rioja - ACTUAL SPORT GESTIÓN

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Ibercaja de Logroño ha acogido la presentación oficial de la iniciativa de divulgación del baloncesto 3x3, un proyecto que se desarrolla dentro del torneo 3x3 La Rioja y que recorrerá durante las próximas semanas las localidades de Cenicero, Alfaro, Nájera y Navarrete.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y de la Fundación Rioja Deporte, cuyo apoyo está siendo fundamental para acercar esta modalidad deportiva a diferentes puntos de la comunidad y fomentar su crecimiento entre los más jóvenes.

El principal objetivo de estas jornadas es promover la práctica del baloncesto 3x3 entre los niños, niñas y jóvenes riojanos, acercando este deporte a la calle y ofreciendo la oportunidad de conocer de primera mano una disciplina que no deja de crecer. Cada vez son más los aficionados que practican baloncesto 3x3, especialmente durante los meses de verano, cuando el buen tiempo invita a disfrutar del deporte al aire libre en plazas y espacios urbanos.

En la presentación han participado Jesús Rioja, gerente de la Fundación Rioja Deporte; Jorge Maza Fraile, gerente de Actual Sport Gestión, empresa organizadora del evento; y los jugadores profesionales de baloncesto Miguel de Pablo y Joan Pardina, que además forman parte de la organización tanto del torneo como de estas jornadas de divulgación.

Durante el acto se puso en valor la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen el deporte a la ciudadanía y que permitan a los más jóvenes descubrir nuevas formas de practicar baloncesto, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo y los hábitos de vida saludables.

El broche final a esta iniciativa llegará con la celebración del 3x3 La Rioja, que tendrá lugar el próximo 25 de julio en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, un espacio emblemático de la ciudad que se convertirá durante toda la jornada en el auténtico epicentro del baloncesto riojano.

La respuesta de los equipos está siendo muy positiva. A día de hoy ya son más de 30 los equipos inscritos entre todas las categorías, aunque la organización espera alcanzar la cifra de 50 equipos participantes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 22 de julio, por lo que desde la organización se anima a todos los aficionados al baloncesto a formar su equipo y disfrutar de una jornada que combinará deporte, espectáculo, música y el mejor ambiente en pleno corazón de Logroño.