Presentadas 1.304 enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos y 97 a la Ley de Medidas Fiscales

Pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Podemos-Izquierda Unida han presentado, en total, 1.304 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Las enmiendas, presentadas al proyecto elaborado por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de introducir modificaciones, se unen a otras 97 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, siguiendo los datos aportados por el Parlamento.

En concreto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 108 enmiendas; Grupo Parlamentario Socialista 809; Grupo Parlamentario VOX 165 y Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida 222.

Por su parte, en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, de las 97 enmiendas 25 corresponden al Grupo Parlamentario Popular; 21 al Grupo Parlamentario Socialista; 36 al Grupo Parlamentario VOX; y 15 al Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida.

En los próximos días se reunirán las Mesas de las Comisiones de Presupuestos e Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública para proceder a la calificación de las enmiendas y aprobar el correspondiente dictamen.

Una vez publicado el dictamen se publicarán las enmiendas que deberán ser defendidas en Pleno, cuya orden del día y fecha de celebración serán fijados por la Mesa y la Junta de Portavoces.