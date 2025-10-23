Presentado II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar para sensibilizar sobre la importancia de crecer en familia

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez, y la vocal de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Sol Portolés, presentan el II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Marta Gómez, acompañada por Sol Portolés, acogedora y vocal de AFAAR, e Isabel López, acogedora y secretaria de AFAAR, han presentado hoy, día 23, el II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar que busca concienciar sobre el acogimiento familiar a través de historias cinematográficas que inspiran empatía, reflexión y compromiso social.

Esta iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con AFAAR regresa tras el éxito del año pasado con el propósito de visibilizar, informar y sensibilizar a la sociedad riojana sobre la importancia del acogimiento familiar.

El ciclo se celebrará los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a las 18,30 horas, en los Cines Siete Infantes de Logroño, con entrada gratuita hasta completar aforo. A través de la proyección de películas que abordan distintas realidades del acogimiento se busca crear conciencia y generar espacios de reflexión sobre una realidad que afecta a más de un centenar de niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad.

"El acogimiento familiar transforma vidas, tanto la de los menores como la de las familias que los acogen. Cualquier familia que se anime a acoger va a estar acompañada por el Servicio de Protección de Menores y por los técnicos del programa específico de acogimiento familiar, porque cualquier modelo de familia puede convertirse en familia acogedora", ha destacado Marta Gómez, directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad del Gobierno de La Rioja.

Por su parte, Sol Portolés, vocal de AFAAR, ha subrayado que "el ciclo de cine permite una divulgación para conocer las distintas formas, situaciones y realidades que viven los menores, además tiene la gran ventaja de que al terminar cada película hay un coloquio con profesionales para contestar a cualquier pregunta, duda o inquietud".

CUATRO MIRADAS PARA COMPRENDER EL VALOR DE ACOGER

El II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar ofrecerá cuatro proyecciones cada jueves de noviembre con posterior coloquio y debate, moderados por profesionales y familias acogedoras:

- 6 de noviembre: 'El chico de la bicicleta' (Hermanos Dardenne, 2011). Con la participación de Alberto Rodríguez, psicólogo y experto en acogimiento familiar y adopción.

- 13 de noviembre: 'La Maternal' (Pilar Palomero, 2022). Coloquio con familias de acogida y Marta Angulo San Pedro, psicóloga y coordinadora del Programa de Acogimiento Familiar en familia ajena.

- 20 de noviembre: 'Second Best' (Chris Menges, 2005). Con la intervención de Alberto Rodríguez, psicólogo y experto en acogimiento familiar y adopción.

- 27 de noviembre: 'La vida de Calabacín' (Claude Barras, 2016). Coloquio con familias de acogida y Marta Angulo San Pedro, psicóloga y coordinadora del Programa de Acogimiento Familiar en familia ajena.

ACOGIMIENTO FAMILIAR EN LA RIOJA

Actualmente, en La Rioja 96 menores se encuentran en situación de acogimiento familiar formalizado desde la administración pública, en modalidades tanto de urgencia (19), como temporal (30) o permanente (47).

De ellos, 43 son niños y 53 niñas, acogidos por 83 familias riojanas, de las cuales 62 son familias extensas y 21 familias ajenas. Además, hay 14 menores en guarda en familias, 4 con fines de adopción y 10 más cuya guarda se ejerce por resolución judicial en familia extensa. El Gobierno de La Rioja y AFAAR trabajan conjuntamente en la difusión del Programa de Acogimiento Familiar, con el objetivo de captar nuevas familias dispuestas a ofrecer un hogar a niños, niñas y adolescentes que lo necesitan.

Un total de 41 pequeños, de entre 0 y 14 años, actualmente viven en acogimiento residencial (pisos hogares) y por tantos son prioritarios para ser acogidos en familias, donde puedan crecer en un entorno afectivo y estable. Desde AFAAR han señalado que "acoger no es adoptar, es una medida temporal que busca ofrecer a un niño un hogar estable donde pueda desarrollarse en un entorno afectivo. No sustituye, sino que acompaña y no borra vínculos, sino que suma apoyos".

A través de este ciclo de cine se pretende divulgar e informar sobre el acogimiento familiar, visibilizar la necesidad de que los menores crezcan en un entorno familiar, sensibilizar a la sociedad hacia este compromiso solidario, y, por último, generar un espacio de encuentro entre familias acogedoras y ciudadanía.