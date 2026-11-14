La presidenta de Confederación Aspace reivindica en Logroño la necesidad de que alguien esté al lado de los cuidadores

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto a la presidenta de Confederación Aspace, Manoli Muro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Confederación ASPACE junto a ASPACE Rioja ha celebrado este fin de semana en Logroño su Encuentro anual. Un evento en el que la presidenta de Confederación ASPACE, Manuela Muro, reivindica en Logroño la necesidad de que alguien esté al lado de los cuidadores.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha participado hoy, día 14, en la inauguración del Encuentro del Movimiento ASPACE 2026 'Cuidar sin renunciar'. Un evento al que también ha asistido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

En su intervención, Muro, tal y como ha trasladado Aspace en nota de prensa, ha relatado: "Por mucho amor y esfuerzo que pongamos, hay momentos en los que necesitamos que alguien esté a nuestro lado. Porque las familias también nos cansamos, también tenemos nuestros sueños y también necesitamos tiempo para vivir nuestra propia vida."

Muro ha continuado reivindicando apoyos suficientes, estables y adaptados a cada etapa de la vida: "Necesitamos servicios de respiro, atención domiciliaria, recursos accesibles y una financiación que garantice la continuidad y la calidad de los servicios que prestan nuestras entidades. Porque las familias no pueden hacerlo todo. Y tampoco deben hacerlo. Los cuidados son una responsabilidad colectiva que exige compromiso político, recursos y respuestas concretas".

Seguidamente, la presidenta de Confederación ASPACE ha asegurado: "Cuando hablamos de cuidados hablamos también de los derechos de las personas con parálisis cerebral. De su derecho a decidir dónde y con quién vivir, a participar en su comunidad, a disponer de los apoyos que necesitan para desarrollar su propio proyecto de vida".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado el compromiso de la ciudad con la accesibilidad, la inclusión y el bienestar de las personas, definiendo Logroño como una ciudad que acoge, acompaña y cuida.

Asimismo, ha subrayado "la importancia de la colaboración entre las administraciones y el tercer sector, especialmente con entidades como CERMI y el Movimiento ASPACE, para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad y en especial, con parálisis cerebral".

Escobar ha señalado que "es necesario seguir avanzando en ámbitos como la soledad no deseada y la atención a las personas mayores, creando espacios de encuentro y participación". Finalmente, ha reivindicado "el papel de los responsables políticos a la hora de garantizar que todas las personas sean escuchadas".

Escobar ha puesto en valor el lema del Encuentro ASPACE 2026, 'Cuidar sin renunciar', destacando el papel fundamental de las familias como principal red de apoyo.

En este sentido, ha señalado "la importancia de evitar que las personas cuidadoras tengan que elegir entre cuidar y desarrollar su propio proyecto de vida".

Asimismo, ha reconocido que las administraciones deben acompañar y apoyar a quienes atraviesan situaciones difíciles, ofreciendo escucha, atención y recursos que alivien su carga. Finalmente, ha animado a las familias a "dejarse cuidar y a aceptar el apoyo de los demás".

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ha destacado "el papel fundamental del Movimiento ASPACE en la defensa de las personas con grandes necesidades de apoyo, reivindicando los cuidados como uno de los pilares esenciales de la civilización y la vida en comunidad".

También ha señalado que, "históricamente, la responsabilidad de los cuidados ha recaído principalmente en las familias y, especialmente, en las mujeres, que sacrifican sus propios proyectos de vida". Algo que considera injusto.

Asimismo, ha defendido que los cuidados deben convertirse en una responsabilidad pública y en un sistema basado en derechos, con apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada persona.

Aunque ha reconocido "los avances legislativos en materia de discapacidad", ha advertido de que "todavía son necesarios más recursos, formación y reconocimiento social del valor de los cuidados".

Finalmente, ha agradecido "la labor del Movimiento ASPACE y ha dedicado un reconocimiento especial a Manuela Muro, a quien ha puesto como ejemplo de compromiso y generosidad con las personas con discapacidad".

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha reivindicado "la igualdad de derechos, recursos y oportunidades para todas las personas con discapacidad, independientemente del territorio en el que residan, defendiendo que ninguna frontera territorial debe convertirse en una barrera para desarrollar su proyecto de vida".

Asimismo, ha destacado que "el progreso de una sociedad se mide por su capacidad para cuidar cada vez mejor a las personas".

En el marco del 40 aniversario del Movimiento ASPACE, ha reconocido "el esfuerzo de las familias que impulsaron las primeras asociaciones para apoyar a sus hijos e hijas", poniendo en valor "los avances conseguidos durante estas cuatro décadas", aunque ha señalado que "todavía queda mucho camino por recorrer".

Finalmente, ha apelado a "la unidad y al trabajo conjunto entre las personas con parálisis cerebral, sus familias, los profesionales y el conjunto del movimiento asociativo de la discapacidad para seguir avanzando y garantizar los apoyos que necesitan las familias".

El Encuentro ha continuado con una mesa redonda en la que personas con parálisis cerebral y sus familias han explicado qué necesidades aparecen en las distintas etapas de la vida: desde el diagnóstico y la atención en los primeros años hasta la educación, la vida adulta y el envejecimiento. También se ha abordado la evolución de los apoyos que necesitan y qué respuestas son necesarias en cada momento.

Por último, se ha analizado el papel del Movimiento ASPACE en el acompañamiento a las personas con parálisis cerebral y sus familias a lo largo de la vida.

Para ello se han expuesto buenas prácticas desarrolladas en entidades ASPACE en ámbitos como la atención temprana, el empoderamiento de menores con parálisis cerebral, el empleo, la vida independiente y las soluciones habitacionales. Experiencias que han mostrado cómo los apoyos deben evolucionar y adaptarse a las decisiones, necesidades y proyectos de vida de cada persona.