La presidenta del Parlamento aboga por dar a la infancia herramientas que hagan "la tecnología aliada y no enemiga" - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha abogado hoy por "dar a la infancia las herramientas necesarias para que la tecnología sea una aliada y no se convierta en un enemigo".

En este sentido, ha defendido la necesidad de "aprender a conjugar el buen uso de la tecnología de forma racional, para lo que es fundamental educar de forma previa".

Fernández Cornago ha hecho estas declaraciones en la apertura de la sesión del pleno infantil 'Diputados por un día', promovida por Aldeas Infantiles de España, con la colaboración de la Cámara regional y en la que han intervenido 44 escolares de 3º de Primaria del Colegio Aurelio Prudencio, de Calahorra, y del Colegio Obispo Blanco Nájera, de Logroño.

La presidenta de la Cámara autonómica ha agradecido el trabajo y compromiso de los escolares y ha felicitado a Aldeas Infantiles por promover "la búsqueda del equilibro en el buen uso de la tecnología" y por "dar a la infancia una de las cosas más valiosas que existen: la esperanza".

ESCOLARES DE 14 COLEGIOS

En este curso han trabajado en este programa 1.400 alumnos de Educación Infantil y Primaria de 14 centros escolares de la comunidad autónoma que debían reflexionar sobre el valor de la convivencia vinculándolo con los entornos digitales y la protección que deben tener sobre los contenidos inadecuados para su edad.

Los portavoces de los colegios que han protagonizado hoy la sesión infantil de Pleno: Markel Martínez Delgado y Eider Guillot Ruiz, de 3º de Primaria, del Colegio Aurelio Prudencio, de Calahorra; y Enol Aramburu Díaz y Carmen Garrido López, de 6º de Primaria del Colegio Obispo Blanco Nájera, de Logroño, han expuesto desde la tribuna las propuestas que han trabajado en clase y, posteriormente, los 44 alumnos han tenido ocasión de votar la opción que más les ha convencido.

En esta edición, la propuesta más votada ha sido: 'Quedar con nuestros amigos en el parque, hacer pijamadas, charlar, etc., sin pantallas de por medio', seguida de 'Dejar las pantallas cuando sea hora de cenar, hacer deberes o estar con la familia'.

El acto también ha contado con la intervención del presidente de Aldeas Infantiles de España, Pedro Puig; y la asistencia de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; así como miembros de la Mesa y diputados del Parlamento regional.