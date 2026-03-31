La presidenta del Parlamento de La Rioja, miembro titular del Congreso de Poderes Locales y Regionales del C. De Europa - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha sido designada hoy como miembro titular del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa para el periodo 2026-2031.

El nombramiento se ha efectuado en Estrasburgo, en el transcurso de la sesión plenaria de este órgano que nació en 1994 con el objetivo de velar por el fortalecimiento de la democracia local y regional en los estados miembros de la Unión Europea.

Fernández Cornago ha expresado su satisfacción porque La Rioja esté representada en este foro, ha asegurado que "nuestra presencia en este órgano es importante porque favorece la proyección internacional de nuestra región" y ha resaltado "la importancia de que la región esté presente en los principales foros europeos".

"Este tipo de representación impulsa su visibilidad y confirma que La Rioja está a la altura de los territorios más destacados de Europa. En definitiva, es una muestra más de que La Rioja es un referente en calidad, innovación y proyección", ha explicado Fernández Cornago.

El Congreso de Poderes Locales y Regionales se compone de dos cámaras que celebran sesiones individuales y conjuntas. Asimismo, estructura su trabajo en tres comisiones: Comisión de Seguimiento, Comisión de Gobernanza y Comisión de Inclusión y Dignidad Humana. Es un órgano de carácter consultivo y hay dictámenes del Consejo de Europa para los que es preceptivo contar con un informe previo del Congreso de Poderes Locales y Regionales.

La propuesta de nombramiento de la presidenta del Parlamento de La Rioja fue acordada en la última reunión de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), que tuvo lugar el pasado 20 de enero en Alcalá de Henares (Madrid).