El presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, pronunciará el Pregón de Lumbreras

Archivo - El magistrado Andrés Martínez Arrieta (archivo) - Pool - Archivo

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lumbreras de Cameros acoge este próximo martes, 4 de agosto, al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, quien pronunciará el Pregón de inicio las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de las Nieves.

Al acto, presidido por el alcalde de Lumbreras , Javier López Martínez, acudirá el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez Simón.

El pregón se celebrará a las 12,00 horas en desde el balcón de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Lumbreras de Cameros.

Martínez Arrieta, nacido en Logroño en 1955, proviene del municipio de Lumbreras de Cameros, de donde es oriunda su familia. Lumbreras quiere reconocer mediante este gesto, en el que el magistrado ha aceptado participar, la valía personal y profesional que caracteriza al ilustre lumbrereño, así como los lazos de vecindad y estima con toda su familia.

El Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros se enorgullece de la trayectoria de sus hijos que las vicisitudes del tiempo ha llevado a diferentes lugares donde, como es el caso de Martínez Arrieta, están desarrollando importantes responsabilidades.

Andrés Martínez Arrieta inició su trayectoria en la judicatura en 1979 y ya al año siguiente, en 1980, fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en representación de los juzgados de primera instancia e instrucción. En 1986, pasó a ser magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y en 1998, con 43 años, se convirtió en el miembro más joven de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Con una trayectoria destacada en la máxima instancia judicial española, el pasado agosto de 2025 fue propuesto por el CGPJ y nombrado por el rey Felipe VI presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El magistrado de origen lumbrereño, que ha tenido la responsabilidad de presidir y de formar parte de los tribunales de algunos de los casos más relevantes de la historia judicial de la España reciente, dejará por unos momentos la toga y las deliberaciones para compartir con su pueblo este encuentro de reunión y de amistad, y disfrutar del entorno de sus queridos Cameros y de la Sierra de Cebollera.