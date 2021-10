Los presupuestos 2022 de Desarrollo Autonómico abogan por reactivar la economía, el crecimiento y la modernización

El PP dice que el Gobierno "no se entera de los problemas de los riojanos", Cs califica de "delirante" el presupuesto y el PSOE que son "básicos para el crecimiento de la economía"

La Consejería de Desarrollo Autonómico abogará en 2022, a través de los 187 millones de euros de su presupuesto, por "reactivar la economía, el crecimiento, la transformación y modernización de la comunidad", así como apuesta por el "progreso social y económico" y el "despliegue de los fondos europeos", según ha destacado el consejero José Ángel Lacalzada.

Ha sido en la comparecencia en el Parlamento para informar de las cuentas públicas para el próximo año de su departamento. Un presupuesto que también buscan "impulsar la transformación, la innovación, la digitalización, la internacionalización", además de apostar por el turismo y la Universidad de La Rioja.

Lacalzada, en su intervención, se ha referido a la labor "excepcional" realizada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) durante la pandemia, destinando 153 millones de euros a la ayuda del tejido productivo de la región, y tramitando 28.000 expedientes, "frente a los 1.900 que desarrollaban gobiernos anteriores".

Para 2022, el organismo contará con 75,1 millones de euros, un 2,76 millones de euros más, para "consolidar la fase de recuperación e impulsar el crecimiento económico".

DESPLIEGUE DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN

Las cuentas de la Consejería de Desarrollo Autonómico, recogen para el próximo ejercicio una partida de 10,87 millones de euros que se destinarán al despliegue del Plan de Transformación.

Los objetivos generales de esta partida se centran en la realización de inversiones públicas que sea necesario ejecutar con fondos propios para preparar la llegada de los recursos europeos; así como al impulso de inversiones privadas que sean tractoras dentro de los proyectos de la transformación y movilizar la inversión privada necesariapara impulsarlo.

IMPULSO A EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS RIOJANOS

La ADER contará con un presupuesto que alcanza los 75.100.000 euros en 2022, un 2,66 por ciento más respecto al año 2021 que, junto al incremento registrado en 2020, supone un aumento del 86 por ciento en tan solo dos años. Un dato que refleja "el esfuerzo del Gobierno de La Rioja por adaptarse a una compleja situación, haciendo de soporte e impulsando la activación de las empresas, pymes y autónomos riojanos y que ahora se centra en consolidar la fase de recuperación y crecimiento del tejido producido tras la crisis derivada del COVID-19".

El presupuesto de la ADER refleja un incremento del 15 por ciento en las partidas destinadas a apoyar el emprendimiento, la eficiencia energética y el comercio para generar oportunidades de empleo en el actual contexto de crecimiento y dinamismo ya iniciado.

FORTALECIMIENTO DE LA UR

En su intervención, sobre el presupuesto de la Dirección General de Universidad y Política Científica ha indicado que asciende a 44.503.836 euros en 2022, lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Cabe señalar que en el año 2020 el incremento fue del 8,2 por ciento y en el 2021 del 4,6 por ciento.

En cuanto al presupuesto del 2022, la principal partida presupuestaria corresponde a la financiación de la Universidad de La Rioja que asciende a 41.737.968 euros, registrando un incremento del 4,10 por ciento.

En cuanto al presupuesto de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, la partida para 2022 asciende hasta los 21,85 millones de euros. El mismo está destinado a abordar dos líneas fundamentales como son el mantenimiento de las subvenciones puestas en marcha por el Gobierno de La Rioja para impulsar el empleo; y la creación de nuevas líneas para atender y apostar por políticas de empleo innovadoras con los Fondos MRR.

CENTRO EMPLEO

Por otra parte, el consejero de Desarrollo Autonómico ha anunciado que "se creará un Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo dotado en el 2022 con 2,6 millones de euros, 1.390.000 euros para su constitución y 1.200.000 euros para la realización de actividades, tales como proyectos piloto en torno a la orientación, emprendimiento y prospección de empresas, evaluación de programas".

TURISMO

En relación a la Dirección General de Turismo el presupuesto para 2022 es de 11.981.600 euros en el programa de promoción turística y 1.575.500 euros en el programa de infraestructuras turísticas, es decir, un presupuesto total sin capítulo 1 de 13.557.100 euros.

A los que si se suman los 24,5 millones de euros de los Fondos MRRque se destinarán a los proyectos tractores como son Valle de la lengua y Enorregión, así como el Camino de Santiago que cada año trae a nuestra tierra a turistas naciones e internacionales, el presupuesto total asciende a 38,07 millones de euros, lo que supone un incremento del 167,34 por ciento.

Además, se contempla también una partida presupuestaria para abordar y continuar con la mejora de las instalaciones del Club Náutico El Rasillo.

El consejero también se ha referido, finalmente, a la partida de 1 millón de euros prevista para realizar inversiones, amortizaciones técnicas, gastos financieros y reposición del inmovilizado destinado a la sociedad pública Valdezcaray S.A adscrita a esta Dirección.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha calificado de "delirante" la presentación de los presupuestos, ya que "el consejero ha dado unas cifras en las que ha sumado fondos europeos que no aparecen en los papeles, por lo que podía sumar tanto 25, como 100 o 200, ante lo que hace porcentajes irreales".

En este caso, ha afirmado que lo que "realmente" aparece en los documentos es que la Consejería "reduce su presupuesto un 8 por ciento". "En el momento que hay que apuntalar una recuperación económica, es necesario la formación en el desempleo, y atajar problemas en la reindustrialización, reducen un 8 por ciento el esfuerzo del Gobierno", ha concluido Reyes, no sin antes poner el acento en las reducciones presupuestarias en comercio, turismo, y destacando el aumento para la Universidad de La Rioja.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno de Concha Andreu "no se entera de nada" en relación a la economía riojana, y de los "problemas reales que tiene la gente en la calle", que "son que los riojanos que tienen la suerte de tener un trabajo o los que no lo tienen, no pueden llegar a final de mes".

Domínguez ha censurado que además "no plantean ninguna solución", ya que "tendríamos la posibilidad de reducir los impuestos, la deuda, de incrementar la inversión en ayudas a empresas y trabajadores, y no hacen nada, sino todo lo contrario nos suben los impuestos, déficit, deuda y no crea inversiones productivas". "Lo fía todo a unos fondos europeos, cuando sabemos que en esto La Rioja es la peor en la gestión de fondos europeos", ha finalizado.

Por el PSOE, su diputado Francisco Ocón ha señalado que la Consejería "es básica en el crecimiento de la economía riojana, por lo que su presupuesto crece en más de un 15 por ciento", que se dirigirá, entre otras cuestiones, a "la transformación digital de La Rioja" y a la "reindustrialización en un modelo sostenible de economía hacia el futuro".

El parlamentario socialista ha destacado también la apuesta por la "internacionalización, fundamental para la economía riojana", sin olvidar que "se considera al turismo como un verdadero motor de la economía riojana, y que se hace una profunda modernización de la Universidad de La Rioja y se fomentan las políticas activas de empleo". Ha concluido resaltando el "importante papel" que tiene la ADER.