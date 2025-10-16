Presupuestos 2026 "incrementan todas y cada una de las líneas del plan de acción local en apoyo de los 174 municipios"

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, junto al presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, inaugura la jornada organizada por el Gobierno de La Rioja sobre tributos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos Generales de la Rioja para 2026 "incrementa todas y la cada una de las líneas del plan de acción local en apoyo de los 174 municipios de La comunidad autónoma". Así lo ha destacado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, momentos antes de inaugurar hoy, día 16, en el Centro Tecnológico de La Rioja en La Fombera, una jornada organizada por el Gobierno regional sobre tributos y digitalización dirigida a entidades locales.

Domínguez ha subrayado que el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán "se define siempre como un Gobierno de carácter municipalista que entiende que son los 174 municipios los que cada día hacen La Rioja".

Por ello, la Administración Autonómica "debe colaborar con cada uno de los ayuntamientos, ayudarles en la gestión de los tributos y acompañarles en el proceso de transformación digital". Y la mejor manera de hacerlo es a través de la Federación Riojana de Municipios (FRM) y de su presidente, Jorge Loyo", también presente en la jornada.

El consejero ha recordado que "el Gobierno de la Rioja tramita y gestiona la recaudación de impuestos voluntaria y ejecutiva de 163 municipios, ayudándoles a obtener ingresos para poder prestar servicios a sus vecinos". Otra línea de apoyo es la digitalización y, en concreto, "la ciberseguridad, que preocupa de una manera muy importante y determinante a los alcaldes".

Por su parte, el presidente de la FRM ha destacado que la gestión consorciada de la recaudación de tributos con el Gobierno regional "nos facilita la elaboración de los presupuestos municipales para poder ofrecer los servicios que nos demandan los vecinos". Una ayuda que se hace especialmente necesaria en "las localidades con menos de 100 habitantes" y con unos recursos más limitados.

Jorge Loyo ha añadido que desde la FRM "estamos en contacto con el Gobierno. Un Gobierno que nos escucha, que trabaja con nosotros y que atiende todas las demandas que estamos planteando a través de Política local y Hacienda". Colaboración que se ha de mantener porque "buscamos un objetivo común: la mejora de la sociedad riojana, y que cada riojano pueda desarrollar su proyecto vital en el pueblo que quiera por muy pequeño que sea".