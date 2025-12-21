Los presupuestos llegan a pleno tras incorporar las enmiendas del Partido Popular y dejar para el debate el resto

Archivo - El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, llegando al Parlamento con la portavoz 'popular', Cristina Maiso, y la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago - GOBEIRNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales (conocida como Ley de Acompañamiento) llegan mañana, lunes 22 de diciembre, al pleno del Parlamento tras incorporar las enmiendas del Partido Popular y dejar para el debate el resto.

Tras superar las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos del Partido Socialista, Vox y Podemos-Izquierda Unida, que pedían la retirada del proyecto de presupuestos y medidas fiscales elaborado por el Gobierno riojano, las leyes pasaron por comisión parlamentaria.

En ella, la mayoría del Partido Popular incorporó al texto las enmiendas presentadas por este partido y rechazó las del resto de grupos que, por tanto, tendrán una nueva oportunidad para incorporarse durante el debate parlamentario que se producirá mañana.

Dentro de la Ley de Medidas Fiscales se ha incorporado, ya, al texto definitivo una enmienda del Partido Popular, que ya anunció el propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que implica una deducción por enfermedad celiaca diagnosticada.

Según marca el texto de la enmienda, publicado por el Parlamento de La Rioja, "los contribuyentes podrán aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción de 250 euros por cada persona integrante de su unidad familiar que tenga enfermedad celiaca diagnosticada".

También, bonificaciones para la caza, de modo que "las sociedades deportivas federadas titulares de cotos deportivos tendrán las reducciones contempladas en la legislación de caza para las autorizaciones de caza que estén contempladas en el Plan Técnico".

Se suma, "como medida extraordinaria vigente mientras España no sea reconocida como país libre de peste porcina africana, reducciones de hasta el cincuenta por ciento en sus tarifas" para la caza del jabalí.

También, se da una nueva redacción a la tarifa de permisos de caza en terrenos cinegéticos administrados por la Comunidad Autónoma de La Rioja', por la que por pieza de lobo en cacerías autorizadas será de cero euros.

LEY DE PRESUPUESTOS

En la Ley de Presupuestos se añaden, entre otras, una enmienda por la que la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural tendrá una subvención de 20.000 euros.

Se añaden partidas de 30.000 euros destinadas a estudio de suelo industrial para el Ayuntamiento de Haro, Ezcaray y Rincón de Soto.

En total, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 133 enmiendas parciales a los Proyectos de Ley de Presupuestos (108) y Medidas Fiscales y Administrativas para 2026 (25).

Fueron incorporadas tras su aprobación en la Comisión del Presupuesto del pasado 12 de diciembre. "Planteaban algunas correcciones de carácter técnico y reflejan compromisos del Partido Popular", ha resaltado su portavoz, Cristina Maiso.

Ha destacado "la financiación de productos farmacéuticos para asegurar la continuidad de los programas de vacunación, inversiones en materia de Protección Civil o el incremento de la financiación a los ayuntamientos para aplicar el Plan Corresponsables 2026".

Con respecto a las medidas al sector primario, "van dirigidas a fortalecer dicho sector y, en concreto, a algunas de sus áreas productivas con mayor influencia en el PIB de nuestra región, como son el vitivinícola y el del champiñón".

ENMINDAS VIVAS

Las enmiendas del resto de grupos llegan 'vivas' al pleno, esto es, se han rechazado en comisión y se debatirán y votarán mañana, pudiendo incorporarse, transaccionarse entre los grupos (consensuarse con un nuevo texto) o rechazarse definitivamente.

En vivienda, el PSOE ha presentado un paquete de medidas que supone un incremento global de más de nueve millones de euros con el objetivo de "garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y el acceso de todos los ciudadanos a la misma", en palabras del socialista Jose Ángel Lacalzada.

En este sentido, se incorporarían dos novedades; un nuevo programa de ayudas al realquiler para que el Ejecutivo se haga con inmuebles y los ponga a disposición de la ciudadanía a precios asequibles y que las viviendas que han sido financiadas con fondos públicos mantengan esa protección pública.

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado 201 enmiendas parciales a los Presupuestos 2026 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que buscan revertir "la estafa del PP a los riojanos", en palabras de su portavoz, Ángel Alda.

Proponen la eliminación de ocho altos cargos y suprimir una serie de organismos públicos como el IRVI, la Rioja 360, la Fundación para la Transformación de la Rioja, y el Consejo Económico y Social.

Desde Izquierda Unida se plantean, entre otras, enmiendas para la construcción de un instituto en Villamediana (con cinco millones de euros) y un nuevo centro de Educación Especial Marqués de Vallejo (cinco millones de euros), así como mejoras en el IES Batalla de Clavijo o nuevos centro de Formación Profesional en Calahorra y Lardero.

En salud, enmiendas para revertir privatizaciones en Atención Especializada, con dieciocho millones de euros; un millón de euros destinados a la salud bucodental y otro tanto para Geriatría en Atención Primaria.

A juicio de su portavoz, Henar Moreno, los presupuestos de la comunidad deben dar solución a los problemas de los ciudadanos y los que ha presentado el Gobierno de La Rioja "no sirven para eso".