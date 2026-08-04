Prevenir soledad no deseada, socializar y mejorar la salud de los mayores, fines de 'Despierta con Logroño Acompaña' - EUROPA PRESS

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Prevenir la soledad no deseada, socializar y mejorar la salud de nuestros mayores son los principales objetivos de la actividad municipal 'Despierta con Logroño Acompaña' que este mes de agosto se impartirá en diferentes parques de la ciudad.

Un programa dedicado a las personas de edad avanzada "para cuidar a quienes nos cuidaron", tal y como ha indicado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la visita que hoy ha realizado a los participantes del parque Gallarza.

Acompañados por una monitora, los 'deportistas' aprovechan para hacer gimnasia y después bailar al ritmo de algunos de los temas más reconocidos.

Un lugar para socializar pero sobre todo para que estas personas "se sigan manteniendo activas, acompañadas y valoradas".

Junto con la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, el alcalde de la ciudad ha explicado que esta actividad forma parte de una estrategia del equipo de Gobierno del Ayuntamiento para poner el foco en la realidad de nuestras personas mayores.

PREVENIR EPISODIOS DE SOLEDAD EXTREMA

Desde el Ayuntamiento se ha realizado una apuesta muy decidida por prevenir episodios de soledad extrema. Y para hacerlo, hay que poner en marcha ejercicios como éste que nos permiten, "con la excusa de desarrollar una actividad física de baja intensidad, detectar casos de personas que a lo mejor están desafortunadamente solas".

A partir de esta detección, nos permite desarrollar -prosigue el primer edil- una serie de medidas que les permitan recuperar la autonomía y un entorno vital fundamental para desarrollar el resto de la vida.

"Así que hoy estamos hablando de ejercicio físico pero, sobre todo, de prevenir episodios de soledad extrema". Al realizarse en diferentes parques de la ciudad, "es posible detectar en cada zona episodios de esa naturaleza y perfiles de esas características que nos permiten que, después, profesionales aborden una labor de seguimiento".

Además de ello, los 'deportistas' "se lo pasan bien y se divierten".

'DESPIERTA CON LOGROÑO ACOMPAÑA'

'Despierta con Logroño Acompaña' es un programa municipal impulsado desde el área de Servicios Sociales. Consiste en sesiones matinales gratuitas que combinan ejercicios físicos suaves, juegos, dinámicas grupales y baile adaptado para personas mayores de 60 años.

En este programa se puede participar gratis y sin inscripción. Se realiza de 10,00 a 11,00 horas en las siguientes ubicaciones:

- Lunes: Parque de la Cometa; 10, 17 y 24 de agosto.

- Martes: Parque Gallarza: 4, 11, 18 y 25 de agosto.

- Miércoles: Parque de la Solana (Yagüe); 5, 12, 19 y 26 de agosto.

- Jueves: Plaza de los Tilos: 6, 13, 20 y 27 de agosto.

- Viernes: Plaza del Mercado; 7, 14, 21 y 28 de agosto.

Desde que se puso en marcha en el año 2023, un total de 512 personas ya han participado en este programa. Este verano se han contabilizado 193 usuarios, algunos de ellos abuelos con sus nietos.