Previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, en La Rioja: temperaturas con pocos cambios

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas con pocos cambios.

Cielos con nubes altas, y algunas nubes bajas a primeras horas en la Rioja Alta. Al final del día aumentará la nubosidad con intervalos de nubes bajas

Viento del noroeste y oeste, flojo en general, más intenso en la Rioja Oriental.

Temperaturas con pocos cambios. Por localidades, oscilarán entre 7 y 20 en Calahorra; 6 y 17 en Haro; y 7 y 18 en Logroño.