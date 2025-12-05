El primer examen de las oposiciones de Gestión de Administración General será el próximo 14 de febrero

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha resuelto repetir el primer examen de las oposiciones de Gestión de Administración General el próximo 14 de febrero, a las 11,00 horas, en la Universidad de La Rioja.

Una vez acreditada la imposibilidad de que la prueba realizada el pasado 11 de octubre pudiese ser completada a tiempo, lo que afectó a todos los aspirantes que concurrieron a ella, el Ejecutivo regional considera que su repetición es la solución más ajustada a Derecho, ya que evita tener que convocar una nueva oposición desde cero, lo que retrasaría la provisión de las plazas vacantes, y garantiza que los aspirantes continúen en igualdad de condiciones en el proceso ya iniciado.

Este viernes, día 5, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica la resolución que ordena la repetición del examen, una decisión que no solo responde a la necesidad de corregir las dificultades detectadas en el primer examen, sino que también constituye la opción más eficaz y justa frente a la alternativa de convocar un nuevo proceso selectivo completo.

Convocar una nueva oposición implicaría volver a incluir las plazas en una Oferta de Empleo Público y retrasar durante meses la provisión de las plazas con nuevos funcionarios de carrera.

Además, esta medida permite mantener la convocatoria vigente con todas las actuaciones y trámites válidos y correctos realizados hasta la fecha, respeta el trabajo del Tribunal Calificador, que seguirá garantizando la transparencia, y asegura que los opositores puedan presentarse de nuevo en igualdad de condiciones, sin perder el tiempo y el esfuerzo ya invertidos.

Asimismo, esta medida es la que mejor responde al interés general al asegurar un proceso justo, transparente y eficaz que respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.