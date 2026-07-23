La primera edición de ECOTARDEO muestra en Venta Moncalvillo la diversidad y excelencia del vino ecológico de Rioja

Ecotardeo - CPAER

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), en colaboración con el Consejo Regulador de la DOCa Rioja y con la financiación del Gobierno de La Rioja, celebró ayer en Venta Moncalvillo la primera edición del ECOTARDEO, bajo el lema 'La Rioja ecológica. Se brinda. Se comparte. Se vive.'.

Un novedoso evento concebido para acercar el vino ecológico de Rioja a prescriptores, profesionales, instituciones y medios de comunicación. Más de 150 asistentes participaron en una experiencia donde el vino, la gastronomía y el territorio compartieron protagonismo.

Lejos del formato de cata convencional, ECOTARDEO propuso una experiencia elegante, abierta y dinámica, en la que los asistentes pudieron recorrer libremente los distintos espacios, conversar con los elaboradores y descubrir los vinos a su propio ritmo.

El encuentro transcurrió entre los jardines y el huerto ecológico de Venta Moncalvillo, un escenario especialmente preparado para la ocasión, donde la cuidada iluminación, la música ambiente y el entorno natural contribuyeron a crear una atmósfera única que invitaba a disfrutar sin prisas de cada copa y de cada conversación.

En esta primera edición participaron 24 bodegas que elaboran vinos certificado por CPAER, que presentaron 32 referencias de vino ecológico DOCa Rioja, configurando un recorrido que permitió descubrir la diversidad y la calidad de una categoría que continúa consolidándose dentro de la denominación.

La experiencia comenzó con una copa de bienvenida del espumoso ecológico, que dio paso a un itinerario estructurado en tres estaciones temáticas: "Frescura", "La singularidad del origen", y "Carácter y tiempo".

La propuesta gastronómica fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. Diseñada por los hermanos Echapresto, ofreció un recorrido elaborado con productos ecológicos riojanos, reforzando el vínculo entre el vino y la extraordinaria riqueza agroalimentaria de La Rioja.

Más allá de la experiencia vivida durante el encuentro, ECOTARDEO sirvió también para poner en relieve el momento de crecimiento que atraviesa el vino ecológico DOCa Rioja.

Actualmente, más del 8 % del viñedo de la DOCa Rioja está certificado en ecológico, gracias al trabajo de más de 300 viticultores y un centenar de bodegas comprometidos con una forma de elaborar vino que combina tradición, calidad y respeto por la tierra.

Una realidad que confirma que el vino ecológico ya no representa una tendencia emergente, sino una categoría consolidada y con un enorme potencial de desarrollo dentro de la denominación.

Esta primera edición marca el inicio de un proyecto que aspira a consolidarse como un espacio de encuentro entre bodegas, profesionales, prescriptores y consumidores, contribuyendo a reforzar el posicionamiento del vino ecológico como una categoría de presente y, sobre todo, de futuro dentro de la DOCa Rioja.

Una apuesta por la innovación en la promoción, por el valor del origen y por una forma de entender el vino que responde a las nuevas demandas del mercado sin renunciar a la identidad y la excelencia que caracterizan a Rioja.

Las bodegas participantes han sido Álvaro Loza; Berta Valgañón; Bodegas Beronia; Bodegas Bilbaínas; Bodegas Corral; Bodegas Cornelio Dinastía; Bodegas Juan Carlos Sancha; Bodegas Marqués de Cáceres; Bodegas Moraza; Bodegas Ontañón; Bodegas Puelles; Bodegas Ruconia; Bodegas Santalba; Bodegas Vivanco; Bodega Nuestra Señora de Vico, S. Coop.; Bodegas y Viñedos El Pacto; Elena Corzana; J. Palacios Remondo; Jairo Morga Manzanares; Navarrsotillo; Viña Olabarri; Viñedos de Aldeanueva, S. Coop.; Viñedos Real Rubio y Viñedos Ruiz Jiménez.