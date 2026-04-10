Prisión provisional para el detenido por el 'Crimen de Tirgo' por un presunto delito de asesinato

Un detenido tras la muerte violenta de un hombre el pasado martes en la calle Real de Tirgo (La Rioja) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Juez de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Haro ha tomado declaración a última hora de esta mañana al supuesto autor del 'Crimen de Tirgo'. El detenido ha prestado declaración aproximadamente durante media hora y sólo ha contestado a las preguntas de su defensa.

Una vez ha concluido la comparecencia, la Magistrada ha acordado prisión provisional sin fianza por un presunto delito de asesinato con alevosía y ha sido conducido a la prisión de Logroño. El asesinato está penado en nuestro Código Penal entre 15 y 25 años de cárcel.

SE HA LEVANTADO EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES

La Juez ha levantado el secreto de las actuaciones antes de iniciar la declaración. Según consta en el relato del atestado policial, el acusado convivía con otros dos temporeros en un domicilio del pueblo de Tirgo y en la tarde del pasado martes comenzó una discusión con uno de ellos en plena calle.

En el transcurso del enfrentamiento verbal, el acusado apuñaló en el costado a la víctima de 29 años de edad, que momentos después fallecía a consecuencia de la herida con arma blanca.

Antes del detenido ha prestado declaración como testigo el tercer temporero que compartía domicilio con el detenido y la víctima.