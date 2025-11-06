La producción industrial sube un 7,2% en septiembre en La Rioja, 2,7 puntos más que la media nacional

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 7,2 por ciento interanual el pasado mes de septiembre en La Rioja, 2,7 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en La Rioja

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17 por ciento), Andalucía (+11,2 por ciento) y Canarias (+8,7 por ciento) marcando los mejores datos, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice se redujo un 3,3 por ciento. y en País Vasco con una disminución del 2,8 por ciento.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja se ha incrementado un 1,4 por ciento, frente a un incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 9,7 por ciento con un incremento del 0,2 por ciento en el caso de los duraderos y un 10,9 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 4,6 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 13,3 por ciento más y los de la energía, un 8,3 por ciento menos.