El profesor de la UR Carlos Navajas publica el libro 'Militares y ciudadanos'

Carlos Navajas publica el libro Militares y ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática (1975-2025) - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, Carlos Navajas, ha publicado el libro 'Militares y ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática (1975-2025)', que aborda la política de seguridad y defensa en los sucesivos gobiernos desde la muerte de Franco.

La obra se presenta en Madrid mañana, martes 20 de enero, en el Instituto Universitario General 'Gutiérrez Mellado' de la UNED; y, en Logroño el martes 27 de enero a las 19,00 horas en la Librería Santos Ochoa de c/ Calvo Sotelo nº 19.

El libro, publicado por Ediciones Endymion, ve la luz coincidiendo con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco y del inicio del proceso de transición hacia la democracia en España en 1975.

El título 'Militares y ciudadanos' hace referencia al concepto "ciudadanos de uniforme", surgido en la República Federal de Alemania a mediados del s. XX y tras la derrota del III Reich para la reforma del Ejército federal (Bundeswehr).

Por su parte, el subtítulo de la obra (Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática, 1975-2025) hace referencia de una forma más descriptiva a los tres ejes sobre los que pivota el libro.

El libro está subdividido en tres grandes partes que en cierta forma se suceden, pero que en ocasiones también se superponen, entre sí. La primera, referida a la democratización de los ejércitos, es propia de todos los procesos de transición que se considera que concluyen cuando se produce el control civil o democrático de aquellos; que, en España, concluiría hacia 1989. Entre esta fecha y 1996 se produce una situación de que el autor califica de postransición militar, en consonancia con la posguerra fría, o de pre-profesionalización.

La segunda parte del libro, dedicada a la profesionalización, está presidida por la decisión histórica de establecer unas Fuerzas Armadas voluntarias, en paralelo a su modernización y con el debate acerca de la conciencia y/o cultura de defensa. En la parte final de esta etapa se iniciaron varios brotes calificados de neopretorianos, que transcurren intermitentemente entre 2006 y 2025.

Finalmente, el libro aborda la crisis sistémica iniciada en 2008, conocida como 'Gran Recesión' o 'Segunda Gran Depresión', que afectó a las Fuerzas Armadas y al conjunto del Estado y la Sociedad.

En España, el autor considera que dicha crisis tuvo una larga duración, llegando incluso hasta 2020, momento en el cual se produjo la pandemia y, cuando esta estaba prácticamente controlada, se inició otra crisis que todavía sigue abierta: la segunda guerra de Ucrania, que es previa al segundo mandato de Trump en la Presidencia de los EE.UU., que por sí mismo constituye una crisis de incierto desarrollo.

En apretada síntesis, el profesor Navajas Zubeldia ofrece una avanzada y documentada obra acerca de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en los primeros cincuenta años de democracia y, en particular, sobre la política de seguridad y defensa desarrollada por los sucesivos ejecutivos de este periodo tan exitoso de nuestra historia contemporánea.

CARLOS NAVAJAS

Carlos Navajas Zubeldia es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja. Amplió estudios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la London School of Economics and Political Science.

Ha sido director del Departamento de Investigación de Historia del Instituto de Estudios Riojanos del Gobierno de La Rioja y director de Berceo. Revista Riojana de Ciencias Sociales y Humanidades.

Es autor, coautor o editor de veintidós libros o actas de congresos, entre ellos: Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-1930), Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, y Democratización, profesionalización y crisis. Las Fuerzas Armadas y la Sociedad en la España democrática (1975-2015}; autor de más de ochenta artículos y ensayos científicos; y ponente, comunicante o conferenciante en más de cien cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Desde 2005 es el coordinador del Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja.