El Programa de Apoyo a Centros Sociosanitarios del Servicio Riojano de Salud, Premio Senda a la mejor iniciativa pública - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Proyecto piloto de Coordinación con Atención Primaria Sociosanitaria' del Servicio Riojano de Salud se ha alzado con uno de los premios SENDA, concretamente, el premio SENDA-Iniciativa Pública que destaca las políticas activas adoptadas por las administraciones públicas para fomentar la autonomía personal y el envejecimiento activo.

Los premios que concede el Grupo SENDA, empresa de información y comunicación integral, reconocen el trabajo de profesionales, entidades e instituciones que se esfuerzan cada día por mejorar el bienestar de las personas mayores y/o en situación de dependencia, así como fomentar la autonomía personal y el envejecimiento saludable, activo y participativo.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, y por la directora de Enfermería, Victoria Musitu, ha recogido el premio de esta iniciativa enmarcada en el Plan de Atención Sociosanitaria para centros de mayores del el Gobierno de La Rioja, siguiendo el modelo de 'Salud cura, Servicio Sociales cuida' que busca incrementar el bienestar de las personas mayores, en el marco de una sociedad cada vez más envejecida y con nuevas necesidades de atención.

Martín ha señalado que para poner en marcha este proyecto "nos movió la idea de procurar los mismos derechos y atenciones a las personas en centros de mayores que las que tienen y reciben las que viven en sus domicilios particulares".

El Programa de Apoyo a Centros Sociosanitarios de La Rioja es una iniciativa estratégica que busca reforzar la coordinación entre los sistemas sanitario y social, mejorar la calidad asistencial y promover la atención centrada en la persona en las residencias de mayores de la región.

ACCESO MÁS ÁGIL Y RESPUESTA SANITARIA MÁS INTENSA Y COORDINADA

El proyecto piloto desarrollado a partir de 2024 en la Zona Básica de Salud de La Guindalera ha supuesto un avance notable en la atención sanitaria a los centros sociosanitarios, De esta forma, un equipo de profesionales de esta Zona Sanitaria refuerza la atención en ocho centros de personas mayores del entorno, coordinando Primaria con Geriatría de Enlace, Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos.

En este tiempo y, en comparación con el mismo periodo previo a la puesta en marcha del proyecto, muestra un crecimiento muy significativo: la atención a pacientes aumentó un 247 por ciento (de 305 a 1.059 usuarios) y los servicios prestados lo hicieron en un 323 por ciento (de 555 a 2.350 actuaciones).

Esta mejora se reflejó de forma especial en las consultas externas, donde varias residencias duplicaron o incluso triplicaron su actividad asistencial. En conjunto, los centros registraron de media 3,5 veces más pacientes y 4,2 veces más atenciones que el año anterior, lo que evidencia un acceso más ágil y una respuesta sanitaria más intensa y coordinada.

Estos resultados ponen de manifiesto el impacto positivo del proyecto y el potencial de este nuevo modelo para seguir reduciendo desigualdades y mejorar la atención sociosanitaria en La Rioja. En la actualidad, el proyecto ya se ha implementado en el 100 por ciento de las Residencias de La Rioja, un total de 37.

Aunque los resultados aún son preliminares, la puesta en marcha del programa ha permitido avances notables en la organización y eficiencia del sistema:

Reducción de hospitalizaciones evitables y estancias innecesarias, gracias a la intervención de equipos de enlace de enfermería y hospitalización a domicilio (HAD).

Mayor cohesión en la atención primaria, con la reorganización de médicos responsables en residencias

Optimización del uso de recursos materiales y administrativos Refuerzo del papel del médico de enlace, figura clave para dar continuidad asistencial y cubrir ausencias en los centros.

Establecimiento de canales de comunicación directos entre SERIS y las residencias, inexistentes hasta ahora.

El Programa de Apoyo a Centros Sociosanitarios supone un cambio de paradigma en la forma de entender los cuidados a las personas mayores en La Rioja. Más allá de la reorganización asistencial, impulsa una filosofía de trabajo basada en la corresponsabilidad, la formación continua y la mejora de la experiencia tanto del residente como del profesional.