El programa EmprendeRioja distingue al proyecto empresarial de LAV Towels en Navarrete

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por el alcalde de Navarrete, José María Pastor, y el técnico del Departamento de Creación de Empresas de la FER, Marcelo Ramírez, entrega un nuevo reconocimiento de Emprendedor del Mes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por el alcalde de Navarrete, José María Pastor, y el técnico del Departamento de Creación de Empresas de la FER, Marcelo Ramírez, ha entregado hoy, día 30, el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto empresarial LAV Towels, iniciado en 2025 por María Brau y su hija María Clavijo en el polígono Lentiscares de Navarrete.

Pérez Echeguren ha destacado "la apuesta de esta empresa por la innovación continua y el desarrollo sostenible, con el objetivo de consolidarse como una marca de referencia en textiles profesionales para estética y bienestar, acompañando y aportando valor a los profesionales de este sector en el crecimiento de sus negocios, contribuyendo además a enriquecer el tejido empresarial y económico de La Rioja".

Como resultado de su experiencia previa dirigiendo un centro de estética en Logroño, el gerente de la ADER ha recordado que Brau "detectó una necesidad: textiles profesionales diseñados específicamente para el trabajo diario en el sector del bienestar; y que fueran funcionales, duraderos y estéticamente cuidados, generando ahorro de costes y reducción de residuos".

La producción de estas toallas y sábanas profesionales atienden "una demanda específica de distribuidores y centros de estética con un enfoque artesanal, una circunstancia que favorece el posicionamiento de la marca en el diseño y comercialización de textiles técnicos de alta calidad".

La combinación de productos funcionales, tejidos sostenibles y diseños cuidados y personalizados ha permitido, que apenas dos años después, LAV Towels esté presente en todas las provincias españolas y en Alemania, Suiza y Portugal.

Destaca su diferenciación, ya que ofrecen a sus potenciales clientes -centros de estética o fisioterapia, clínicas de medicina estética, spas capilares, masajistas y peluquerías- tamaños nuevos en el mercado, adaptados al trabajo con camillas y tejidos novedosos en España. La empresa sigue desarrollando nuevos productos, como sábanas profesionales de tejido natural de bambú.

"Nacimos con el convencimiento claro de impulsar el crecimiento de los centros relacionados con la estética a través del cuidado de los textiles que utilizan. Esto es lo que más ilusión nos hace y por lo que creamos LAV Towels. Buscamos mimar y crear pensando en los grandes profesionales de la estética y el bienestar que hay detrás, así como en las historias que cada diseño de bordado transmite", ha expresado María Clavijo, cofundadora y CEO de LAV Towels.

El Gobierno de La Rioja impulsó el programa EmprendeRioja en febrero de 2024 con la meta de convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquiera de sus municipios y adaptándose a sus necesidades concretas. En este contexto, ha recordado Pérez Echeguren que "iniciativas como el Emprendedor del Mes ponen en valor la figura clave del emprendedor".

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en esta Comunidad Autónoma o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento.