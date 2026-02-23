Promostock vuelve al paseo del Mercadal de Calahorra del 6 al 8 de marzo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras las fiestas patronales de marzo tiene lugar en Calahorra la tradicional Feria de oportunidades de invierno 'Promostock', en la que los comercios locales ofrecen productos de calidad a precios reducidos.

Del 6 al 8 de marzo el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia del Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) y de las asociaciones de comerciantes de la ciudad organiza una nueva edición de Promostock.

Un evento comercial para apoyar a los comerciantes calagurritanos, dinamizar el sector comercial local y atraer a compradores de Calahorra y de otros municipios cercanos a nuestra ciudad.

Durante los 3 días de feria los 27 comercios participantes, repartidos a en 40 estands, ofrecerán productos de estocaje a precios muy ventajosos. Se podrán encontrar diferentes categorías de artículos como moda, deporte, alimentación, estética, entre otras.

"Es una acción clave para apoyar al comercio local, impulsar las ventas del comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica de la ciudad y atraer público a Calahorra. Una actividad dirigida a ayudar a los que cada día levantan su persiana y hacen que la ciudad esté llena de vida, porque sin ellos, las ciudades estarían apagadas", ha destacado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

HORARIOS

Promostock podrá visitarse el viernes 6 de marzo, sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo de 10,00 a 14,00 horas, y el viernes y sábado también de 17,00 a 21,00 horas. Este año como novedad la feria también abrirá el domingo por la tarde de 17,00 a 20,00 horas.

"Se ha ampliado el horario atendiendo a las peticiones de los comerciantes que querían extender la apertura de los estands a la tarde del domingo", según ha explicado Raquel Moral.

Esta feria comercial es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.