Prorrogado el contrato de control de dormideros de estorninos, una plaga con coste que "es una barbaridad" para Logroño

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado prorrogar durante un año el contrato para el control de los dormideros de estorninos. Una auténtica "plaga", como ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, que tiene un coste para la ciudad que "es una barbaridad".

Ha recordado Sanz que el Consistorio dispone de un servicio de control de dormideros de estorninos en situación de plaga y de control poblacional de especies condicionantes de aves, que actualmente ofrece la empresa Laurus Control, S.L.N.E.

"Esto supone -ha afirmado la portavoz- una gran plaga que no solamente puede ser una cuestión de salud pública por los excrementos, que causan muchísimos destrozos, o a una visión de suciedad, sino también en cuanto molestias o ruidos que puede haber por estas plagas de estorninos".

A ello ha sumado "la corrosión que supone para los distintos elementos inmobiliarios públicos". "Les puedo garantizar -ha remarcado Celia Sanz- que es muy difícil luchar contra estas plagas porque además hay un inconveniente y es que los excrementos que producen, por mucho que se limpien de un día para otro, sucede a diario. Así el coste que supone para el Ayuntamiento de Logroño es una barbaridad, porque es algo que es totalmente incontrolable".

Para continuar ofreciendo este servicio, la Junta de Gobierno Local ha decidido prorrogar esta vinculación con la mercantil mencionada por el período de un año (del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2026) por una cuantía de 82.029,64 euros (IVA incluido), tal y como permite el contrato en vigor.

La finalidad de este contrato es controlar continuamente los dormideros de estorninos y aves condicionantes que se encuentran ubicados en las zonas urbanas del municipio de Logroño, así como el control poblacional de paloma común o torcaz, con el fin de evitar situaciones de plaga.

Para controlar y ahuyentar a estas especies. que causan destrozos con sus excrementos, molestias y ruidos, se utilizan distintos métodos como sonidos, luces de alta intensidad o diferentes formas de percusión con el objetivo de que abandonen el espacio urbano más cercano a la ciudad y se retiren a otros lugares más lejanos.