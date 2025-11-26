Prorrogados por un año los contratos para la prestación del servicio de ludotecas de Logroño, por más de 651.000 euros

Archivo - Ludoteca - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprogado prorrogar por el plazo de un año los contratos para la prestación del servicio municipal de ludotecas, por más de 651.000 euros.

Como ha apuntado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Consistorio logroñés lleva a cabo un proyecto basado en actividades lúdico-formativas a través de las siete ludotecas.

Tras la última adjudicación, en agosto de 2022, la empresa Plan B Servicios Socioculturales gestiona las ludotecas de la zona centro (Cucaña, El Trenecito y Lobete) y de la zona sur (Canicas, La Peonza y La Comba), mientras que la mercantil Sedena gestiona las ludotecas de la zona norte (La Oca, El Escondite y El Desván).

Con el objetivo de continuar ofreciendo este servicio, fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la prórroga de los contratos suscritos con estas empresas por un año (desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026) por un importe total de 651.044,71 euros (IVA incluido).

NUEVA ACTUACIÓN DEL PROYECTO RETECH DE GEMELOS DIGITALES

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto RETECH de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial.

Así, se ha dado el visto bueno a la adjudicación de un nuevo contrato que se centra en el servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital basado en la aplicación móvil logrono.es a la empresa JIG Internet Consulting, S.L., por un importe de 298.194,38 euros (IVA incluido), que al igual que el contrato anterior se desglosa en seis anualidades.

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales; mientras que la coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Ayuntamiento de Logroño tras la delegación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Este proyecto, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética.

ETAP RÍO IREGUA.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua, construida en los años 60 y renovada en 1993, abastece a Logroño, así como a otras localidades de su área metropolitana como Lardero, Villamediana y Alberite.

Con el objetivo de seguir mejorando su servicio y equipamiento, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el suministro de diferentes elementos para la automatización y digitalización de la ETAP, por una cuantía de 232.532,96 euros (IVA incluido).

EQUIPAMIENTO PARA EL PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEROS.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Productos y Mangueras Especiales, S.A. el contrato para el suministro de trajes de intervención y arneses para el personal del Parque Municipal de Bomberos de Logroño.

El contrato implica un gasto máximo estimado de 40.000 euros (IVA incluido) y un importe unitario por traje completo de 1.903,99 euros (IVA incluido).

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la licitación del contrato de limpieza, cuidado, mantenimiento, revisión y reparación de los trajes de intervención utilizados por los profesionales del parque, que estará dotado con 46.000 euros (IVA incluido) distribuidos en tres anualidades:

Año 2026 (de marzo a noviembre de 2026), 17.250 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027), 23.000 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a febrero de 2028), 5.750 euros (IVA incluido).

PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato del servicio de limpieza del Parque Municipal de Servicios a la empresa Senior Servicios Integrales, S.A. por un importe de 45.143,41 euros (IVA incluido) que se desglosan en cuatro anualidades:

Año 2026 (de febrero a noviembre), 12.539,84 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027), 15.047,80 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028), 15.047,80 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a enero de 2029), 2.507,97 euros (IVA incluido).

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión de 154 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 75.782,42 euros.

Estas ayudas están destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos básicos relativos a necesidades primarias como, por ejemplo, el cuidado personal o la propia economía familiar, con necesidades derivadas de la manutención, la adquisición de material educativo o gastos de comedor escolar. .