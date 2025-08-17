Protección civil y servicios de seguridad municipales, alerta ante cualquier situación ante el episodio de calor de hoy

Archivo - Se recomienda mantenerse hidratado - DIMA - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil y otros servicios de emergencias y de seguridad municipales mantienen a la totalidad de los recursos en alerta para atender cualquier situación que se pueda plantear relacionada con el episodio de calor previsto para hoy, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

Ante el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que informa sobre un episodio de temperaturas máximas extremas que afecta a la jornada de hoy, el Ayuntamiento de Logroño aconseja a la ciudadanía la adopción de medidas preventivas frente a las altas temperaturas, con especial atención en función de la edad, el estado de salud o la vivienda que habita.

Además, desde el Ayuntamiento se recuerda, entre otros aspectos a tener en cuenta, la necesidad de beber líquidos (preferentemente, agua) con frecuencia; no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar; realizar comidas ligeras; y evitar el exceso de sol y el esfuerzo físico intenso, hasta las 20:00 horas.

Respecto al domicilio, se recomienda situarse en las zonas más frescas, cerrando persianas y ventanas durante el día y abriendo por la noche para ventilar.

Se recomienda también estar pendientes de las personas más vulnerable, como niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, enfermas o dependientes, entre otras.

En cuanto al vestuario, se recomienda utilizar ropa ligera y que transpire, preferentemente de algodón y de colores claros.

Si se sale a la calle, tomar medidas de protección (usar sombrero, gafas de sol y crema protectora solar y permanecer en lugares frescos y a la sombra).

Se recuerda que no hay que dejar nunca a nadie en un vehículo cerrado o estacionado ni tampoco a los animales de compañía.

Si se va a realizar deporte al aire libre, se deben evitar las horas centrales del día; hidratarse con frecuencia (con bebidas isotónicas si el esfuerzo es prolongado); utilizar vestuario adecuado y proteger la cabeza).

Ante aviso naranja o rojo de la AEMET es recomendable modificar o suspender la actividad física.

Ante síntomas de golpe de calor (dolor de cabeza, mareos, náuseas, piel seca o enrojecida), se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, darle agua si está consciente y llamar inmediatamente al teléfono de emergencias (112).