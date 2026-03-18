La próxima secretaria general de Juventudes Socialistas lamenta la situación de "dejadez" que vive la juventud riojana

La próxima secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, se ha reunido con miembros de Juventudes Socialistas de La Rioja - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La próxima secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, ha lamentado la situación de "dejadez" que vive la juventud en La Rioja, ya que "pretenden tomar a los jóvenes y las jóvenes en La Rioja por tontos".

En este sentido, se ha referido al proceso de adjudicación de las 104 viviendas protegidas en Logroño, que "es totalmente opaco, y que lo que juega es con las expectativas y las esperanzas de generar un proyecto de vida a toda la juventud".

Figueroa, que será la nueva líder de las Juventudes Socialistas de España (JSE) -y la primera mujer- al ser la única candidata que se ha presentado para relevar al valenciano Víctor Camino, ha realizado esta manifestaciones durante su visita a la capital riojana, donde se ha reunido con miembros de Juventudes Socialistas de La Rioja, entre ellos su secretario general, Rubén Zúñiga.

En sus declaraciones, Figueroa ha criticado la situación del servicio sanitario, porque "están jugando con la salud de los ciudadanos y las ciudadanas en La Rioja". Ha hecho especial hincapié en el Hospital de Calahorra que "tiene una situación tremendamente precaria y que además una vez más intentan tomar por tontos a los ciudadanos y las ciudadanas haciendo creer que destinan un presupuesto que verdaderamente no están destinando".

La próxima secretaria general de JSE ha asegurado, por otra parte, que su proyecto "habla de algo colectivo, de acabar con el individualismo y de defender lo que la democracia nos ha dado, los servicios públicos y la libertad". "La bien llamada libertad que nos permite desarrollarnos y también generar esos proyectos de vida autónomo que aquí en La Rioja está negando el gobierno del Partido Popular", ha concluido.

A continuación, el secretario general de JSR ha destacado la visita de Figueroa, porque "implica que las juventudes socialistas de La Rioja volvemos a ser un activo ideológico y territorial para las juventudes socialistas de España".

"Tenemos muy claro que queremos mejorar los servicios públicos y devolver la dignidad a nuestra tierra y que la única manera de conseguirlo, al fin y al cabo, es llevando a Javier García -secretario general del PSOE- a la presidencia de La Rioja", ha concluido Zúñiga.