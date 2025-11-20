El próximo 5 de diciembre se inaugurará el Belén municipal del paseo del Mercadal de Calahorra

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha iniciado los trabajos de montaje del tradicional Belén municipal en el paseo de Mercadal. Como cada año, los operarios del parque municipal de obras y servicios son los encargados del diseño y colocación de todos los edificios y figuras que forman este Belén costumbrista, el único al aire libre de la ciudad.

Se abrirá al público el viernes 5 de diciembre a las 19,00 horas con la bendición del Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Santos Montoya, de los Niños Jesús. Podrá visitarse hasta el 7 de enero.

Este Belén es uno de los principales atractivos de la Navidad calagurritana, que todos los años recibe muchas visitas de calagurritanos y de turistas.

El Belén con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados presidirá el paseo del Mercadal durante estas fiestas navideñas.

Los edificios más emblemáticos de Calahorra como la Catedral, el teatro Ideal, el Humilladero, las iglesias de Santiago y San Francisco, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, el Ayuntamiento de Calahorra y la fuente de los 13 caños, entre otros muchos, podrán contemplarse en este Belén, que también recreará el esplendor de la antigua Calagurris Iulia con el circo y el coliseo y pasajes de la historia de la ciudad con la escena del corte de las cabezas a San Emeterio y San Celedonio, patronos de Calahorra.

Asimismo, también podrán verse calles de la ciudad como la plaza de El Raso, la plaza de Montecompatri y la Glorieta de Quintiliano, así como escenas típicas del municipio como el mercadillo de los jueves y del paisaje calagurritano como las huertas con sus verduras.

El montaje del Belén avisa de la pronta llegada de la Navidad y de la preparación de Calahorra para disfrutar de una Navidad llena de tradición e ilusión.

El Ayuntamiento de Calahorra agradece la labor de los operarios municipales, que cada año nos sorprenden con su creatividad y diseño, e invita a toda la ciudadanía a acercarse a visitarlo.