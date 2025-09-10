El próximo 3 de octubre el comercio de Calahorra sale a la calle General Gallarza - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra vuelve a organizar la actividad 'El Día del Comercio en la calle' el viernes 3 de octubre. Esta segunda vez, los establecimientos comerciales saldrán a la calle General Gallarza desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.

Un evento abierto a todos los comercios de Calahorra e incluido en el Plan de dinamización del comercio calagurritano, que el Ayuntamiento pone en marcha con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y el apoyo de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

Los establecimientos comerciantes que quieran participar en 'El Día del Comercio en la calle' tienen que enviar un mail a esta dirección de correo electrónico: administracion@argandona.es y los que son socios de la asociación de comerciantes 'Calahorra, ciudad comercial' también pueden enviar la solicitud a esta otra dirección: asociacioncomerciocalahorra@gmail.com.

El plazo de inscripción finaliza el lunes 22 de septiembre a las 13,30 horas. A los comercios que lo soliciten se les proporcionarán caballetes y tablones. Además, también podrán llevar burros o lo que consideren oportunos.

Los establecimientos comerciales que se encuentran ubicados en la propia calle General Gallarza y quieran sumarse a esta celebración se colocarán delante de su propio comercio. Durante el desarrollo de 'El Día del Comercio en la calle' se impartirán talleres, se harán minidesfiles y formaciones y también sonará la música.