El próximo viernes tendrán lugar las semifinales del VII Torneo de Debate Preuniversitario

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Maristas (Logroño), Celso Díaz (Arnedo), Marco Fabio Quintiliano (Calahorra) y Valle del Cidacos (Calahorra) disputarán las semifinales del VII Torneo de Debate Preuniversitario en el Parlamento de La Rioja el próximo viernes 6 de febrero desde las 16,00 horas.

Este certamen está organizado por la Universidad de La Rioja y el Parlamento de La Rioja, en colaboración de la Consejería de Educación y Empleo.

Las sesiones eliminatorias se han disputado los días 23 y 30 de enero en el Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja.

En esta edición se ha batido el récord de centros participantes en el torneo, cuyos debates girarán en torno a la pregunta '¿Debería adelantarse el derecho a voto a los 16 años en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas?', con argumentos a favor y en contra.

¿DEBERÍA ADELANTARSE EL DERECHO A VOTO A LOS 16 AÑOS?

En esta edición, el tema de debate es '¿Debería adelantarse el derecho a voto a los 16 años en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas?' y los equipos participantes deberán preparar sus argumentaciones, tanto a favor como en contra de esta formulación, para enfrentarse al resto de competidores.

Las actividades del VII Torneo de Debate Preuniversitario de La Rioja comenzaron el pasado 16 de enero con una primera sesión de formación en las técnicas de debate y en las reglas específicas de esta competición dirigida a todos los equipos participantes.

Los 18 centros participantes en el VII Torneo de Debate Preuniversitario son: Colegio Sagrado Corazón Jesuitas, Colegio Santa Teresa (Calahorra), I.E.S. Batalla de Clavijo, IES Celso Díaz (Arnedo), IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Escultor Daniel, IES Francisco Tomás y Valiente (Fuenmayor), IES Hermanos D'Elhuyar, IES Invento Cosme García.

También el IES La Laboral, IES Marco Fabio Quintiliano (Calahorra), IES Rey Don García (Nájera), IES Sagasta, IES Tomás Mingot, IES Valle del Cidacos (Calahorra), IES. Esteban Manuel Villegas (Nájera), Colegio Maristas San José.

El VII Torneo de Debate Preuniversitario ofrece la oportunidad de que los estudiantes desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo o de analizar información, entre otras competencias que, más allá de su indudable interés para su formación personal, son también necesarias al afrontar los estudios universitarios.

El jurado de esta edición está formado por personas expertas en la materia y contará, también, con representantes de la Universidad de La Rioja y del Parlamento de La Rioja.