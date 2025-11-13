El proyecto de presupuestos sigue su trámite parlamentario tras tumbarse las tres enmiendas a la totalidad

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos para La Rioja seguirá su trámite después de que hoy, en el pleno del Parlamento, la mayoría absoluta del Partido Popular haya tumbado las tres enmiendas a la totalidad (de devolución) presentadas por el resto de grupos parlamentarios (PSOE, Vox, Podemos-IU).

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Jesús Cañas, fallecido el pasado 19 de octubre, uno de los 'treintaidosantes'. A continuación, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha abierto las intervenciones para defender los presupuestos "más altos y de carácter más social".

"Presupuestar es determinar prioridades", ha dicho señalando que se destinan a "apoyar a cada uno de los sectores estratégicos" de la comunidad, estableciendo como "pilares" básicos "la sanidad, la educación y la vivienda".

"La Rioja es la comunidad que más ha avanzado en competitividad fiscal" colocándose "a la cabeza con Madrid y País Vasco", ha añadido destacando, como ejemplo, que "23 enfermos de ELA" han podido tener beneficios fiscales.

"Y estamos viendo que somos capaces de recaudar más, hasta un catorce por ciento", ha afirmado creyendo que "recaudar es fácil, lo difícil es gestionar".

Llegado el turno para la defensa de las enmiendas a la totalidad la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha pedido "un poco más de sinceridad". Se ha preguntado, por ejemplo, "cuántas veces nos van a vender las mismas inversiones que no se ejecutan".

Para Moreno, en el Gobierno riojano "se olvidan de las personas con más necesidades" y, en este sentido, se ha referido a los alumnos del Marqués de Vallejo, que han sido desalojados del centro residencial, y se ha preguntado si van a esperar a que pase lo mismo en el CAPDP de Fuenmayor. "Ya no cuela", ha dicho del Centro de FP de Calahorra.

Le ha señalado a Domínguez: "1,66 es más que el del año anterior, pero aún así adquirimos menos bienes y servicios por la inflación". Además, le ha reprochado no aplicar "políticas distributivas" en los impuestos y "bajar más a los que más tienen" mientras "se aplican recortes en los servicios públicos".

Le ha acusado de una política de "café para todos", citando la "asignación de recursos a autónomos con independencia de sus recursos", y le ha reprochado una falta de inversiones que puedan "garantizar" que no sólo la economía crece sino que hay un reparto equitativo o no dar solución al hecho de que los "jóvenes no pueden emanciparse".

A continuación, el portavoz de Vox, Ángel Alda, ha explicado que, vistos los "peores presupuestos" que ha presentado el Gobierno de Capellán, este grupo se ha visto en la obligación de no volver a dar un voto de confianza.

Le ha preguntado a los 'populares' "donde está ese cambio necesario que prometieron en 2023" y ha relatado que, su enmienda de devolución, supone un "toque de atención a los riojanos", para que "sepan que el PP miente en campaña electoral".

La deuda de La Rioja, ha dicho, "es insostenible" y la subida de los tipo de interés hará que esta comunidad tenga que pagar 34 millones de euros en 2026. "Estos presupuestos son como una torre de naipes que se acabará derrumbando", ha afirmado que es "imposible" no rechazarlos.

Ha abogado por reducir gasto eliminando memoria histórica, cambio climático o subvenciones a sindicatos. "Son unos presupuestos clientelares", ha añadido considerando que "el clientelismo es una práctica muy extendida, como en Andalucía". "No hay ningún proyecto que nos ilusione", ha aseverado.

En el turno para el PSOE su portavoz, Javier García, ha calificado como "irresponsable en los ingresos" un proyecto de presupuestos que, ha dicho, consolida la "política de bajar los ingresos al uno por ciento de la población, haciendo perder doscientos millones de euros para políticas publicas".

"Porque sin recursos no hay políticas publicas", ha dicho creyendo que "en los consultorios la gente no quiere que les bajen los impuestos, quiere más médicos". Para García, los presupuestos elaborados por el Gobierno de La Rioja "no reparten crecimiento con justicia social".

Se ha detenido en la consejería que ha definido "palanca del crecimiento industrial", clamando a su titular, Belinda León, que "llama la atención que disminuye la aportación a la Agencia de Desarrollo Económico y bajan las ayudas a PYMES y autónomos".

Ha sumado una "política nula a la emergencia climática" así como que el presupuesto elaborado "no resuelve la necesidad de atención a mayores ni las carencias en el Hospital de Calahorra" o "los alarmantes datos de pobreza" y "la grave crisis del sector primario (agricultura y ganadería)".

Para García, mientras no se "satisfagan las necesidades sanitarias, educativas y sociales no se pueden hacer regalos fiscales". Por eso, ha visto necesario devolver estos presupuestos "a la casilla de salida".

Frente a estas intervenciones, la portavoz del PP, Cristina Maiso, ha visto cómo los tres grupos parlamentarios han "priorizado las instrucciones partidistas". "Ustedes tienen una falta de ambición por hacer una oposición constructiva", ha reprochado.

IU, ha dicho, recupera su "palabra fetiche, neoliberal" y el PSOE tiene una "falta de modelo de región". "Produce sonrojo escuchar año tras año los mismos argumentos", ha dicho acusando de "falta de crítica constructiva" al principal grupo de la oposición, el PSOE. En Vox ha visto "palabras anticuadas" y falta de "medidas especificas".

Para Maiso, los presupuestos presentan "estabilidad, responsabilidad, certidumbre y cumplimiento de la palabra". "El proyecto de ley que ustedes denostan es ambicioso", ha dicho.

El debate lo ha cerrado el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, ante la "cantidad de falacias" que, ha dicho, ha escuchado, sobre todo del socialista que, le ha indicado ha dicho "una cada treinta segundos".

"La mayor falacia del reino es seguir diciendo que sólo se baja los impuestos a los más ricos", ha clamado señalando los 192.000 riojanos, "La Rioja real, que ha tenido un alivio fiscal en el IRPF".

Se ha detenido en el fomento de la práctica deportiva con una deducción a la que se han acogido, ha dicho, 62.00 riojanos a los que le ha invitado a García a mirar a la cara y decirles que son grandes fortunas.

Les ha visto "ansiosos" en ver "recortes en servicios públicos", cuando "crece como nunca" la inversión y la oposición "no lo puede soportar".

Capellán ha seguido con lo que ha llamado "la derivada de las falacias", la ADER, para indicar que en 2022, "creo que gobernaban ustedes", ha ironizado, tuvo un presupuesto liquidado de 49 millones de euros; en el 2023 de 46 millones y ya en el 2024, con el actual Gobierno 'popular', 69 millones.

"Falso" también, ha dicho, es que no se piensa en las rentas bajas y, como ejemplo, ha citado "más de un millón de euros en becas de comedor". Además, ha lamentado el "populismo barato" con las listas de dependencia o el Marqués de Vallejo donde "nada" se hizo en los cuatro años del PSOE en el Gobierno y "se va a hacer un centro nuevo".

Capellán ha reprochado al PSOE que, en el año 2022, ya estaban "disparadas" las listas de espera sanitaria, haciendo crecer los seguros privados; algo, esto último, que ha defendido en la libertad de cada persona. "Yo soy liberal, creo en la libertad de las personas", ha dicho.

"Les salen úlceras cuando ven que hacemos cosas", ha dicho el presidente pasando a relatar el caso del Centro de Día de Haro, prometido por el Gobierno de Andreu y que hará el de Capellán.

Las enmiendas se han votado de forma conjunta (aunque se ha pedido el voto separado por parte del PSOE) siguiendo el reglamento y han sido rechazadas por los votos del PP.