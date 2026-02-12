PR+Riojan@s considera que la regularización de migrantes evidencia "la dejación del Gobierno central en esta materia"

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) considera que la denominada regularización masiva de migrantes sólo evidencia una "flagrante dejación de funciones del Gobierno central en esta materia al permitir la presencia en nuestro país de miles de personas sin registrar".

"Más allá de la irregularidad que esto supone, en especial para estas personas, no se debe obviar que esta ausencia de controles sobre la población extranjera se trata de una traba más a los municipios y comunidades, como La Rioja, que no pueden dimensionar adecuadamente sus recursos públicos al no conocer fielmente su población real", ha señalado la formación regionalista en una nota de prensa.

En el PR+Riojan@s "somos conscientes de la importancia que tienen el orden y la seguridad, motivo por el cual estas personas deberían de constar en los registros, y también de la necesidad de mano de obra extranjera para aquellos trabajos de difícil cobertura". La regularización controlada supone un acto de Justicia Social necesaria para que estos residentes extranjeros "estén en condiciones de igualdad no sólo de derechos, sino también de deberes, con el resto de ciudadanos. Además, se estima que un 70 por ciento son jóvenes y personas en edad de trabajar de países de Latinoamérica, con religión, idioma y gran parte de la cultura compartidos".

Sin embargo, consideramos que "esta acción se inicia con muchas carencias, especialmente por su laxitud, al permitir declaraciones responsables, a lo que se suma una regulación de golpe y no una acción paulatina y tener que justificar solo cinco meses de estancia en España".

El sistema anunciado "nace débil y requiere de controles eficaces". "No puede ser un coladero porque hasta ahora no se haya tenido un control adecuado de todas las personas que residen en nuestro territorio", han añadido. De hecho, representantes europeos "ya han alertado de las consecuencias que una normativa debilitada puede acarrear a toda la UE, exigiendo a España que esta regularización no sea un cheque en blanco y se haga de forma responsable".

En este sentido, la propuesta también "carece de seriedad al equiparar y permitir que, tengan los mismos derechos extranjeros sin arraigo frente a otros que ya están integrados". "No es lo mismo llevar años aquí que haber llegado cinco meses antes del término del 2025 y conseguir este derecho. Aunque sea un freno al efecto llamada, es discriminatoria también para los propios extranjeros sin papeles", han destacado.

Según datos del Banco de España, la migración regulada en este momento "sigue siendo necesaria y es conveniente no desperdiciar el talento y funcionalidad de los extranjeros". Son "mano de obra necesaria fundamentalmente en agricultura, construcción, hostelería, cuidado de personas o limpieza, que los trabajadores españoles no cubren". Además, con más trabajadores legales "contribuyendo con sus impuestos, disminuimos la economía sumergida, contribuyen al pago de las pensiones y por tanto mejor le irá a nuestra economía y al PIB, ya que esta institución calcula en un 220 por ciento la cantidad que el Estado recauda respecto de lo que invierte en servicios para una persona extranjera con papeles", han apostillado desde el PR+.

HIPOCRESÍA SOCIALISTA

Conscientes de la necesidad de garantizar los derechos y deberes de toda la ciudadanía, incluidos los extranjeros y especialmente de la situación de gran vulnerabilidad de los migrantes menores de edad, el PR+Riojan@s ha criticado "la hipocresía del alcalde de Casalarreina". Félix Caperos ha rechazado la acogida de migrantes menores de edad en su municipio, "en contra de lo que defiende como diputado y como secretario de Política Municipal del Partido Socialista de La Rioja".

Mientras el PSOE "defiende el reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas para aliviar a las que están sobrepasadas y sostiene que se debe proteger a toda la infancia vulnerable como una cuestión de Derechos Humanos y sin prejuicios, Caperos hace todo lo contrario". El Consistorio que él dirige "rechaza la acogida propuesta en instalaciones públicas en desuso de su municipio utilizando como argumento un supuesto rechazo vecinal y preservar la convivencia y la paz social para evitar fracturas sociales internas".

"Esto solo evidencia que el PSOE defiende unos principios solidarios y buenistas solamente cuando no le supone perder votantes, en caso contrario harán como con la Amnistía y lo que ayer era de una manera, mañana será de otra", han finalizado los socialistas.