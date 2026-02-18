El PR+Riojan@s critica "la inacción de los Ejecutivos regional y central en materia de vivienda"

Archivo - Rita Beltrán - PARTIDO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) considera que los últimos anuncios de construcción de vivienda pública realizados por el Gobierno que dirige Gonzalo Capellán "son más publicitarios que efectivos".

"Se trata de una medida cosmética ante una problemática que se ha agravado en la última década. Con un centenar de nuevas viviendas en Logroño y otro centenar en el resto de la comunidad de VPO es inviable cubrir las necesidades actuales, por lo que exigimos más ambición y decisión para afrontar el problema y actuaciones rápidas", afirma su presidenta, Rita Beltrán Muro.

La riojanista subraya que "desde el PR+ Riojan@s proponemos la construcción de vivienda pública por toda La Rioja a través del IRVI, con adjudicaciones transparentes y públicas, la reducción del IVA, liberalización del suelo, cambios de uso, reducción de la burocracia en la concesión de licencias, bonificar el IBI para viviendas alquiladas, protección jurídica para arrendadores, incentivos fiscales como exenciones vía IRPF para propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a precio acordado, aumento de viviendas públicas sociales para alquiler, imponer precios máximos de alquiler, así como ayudas especiales a la rehabilitación, especialmente en los cascos antiguos de nuestros pueblos y ciudades".

Según analiza, "el mercado actual de vivienda no satisface las necesidades de la población". Reclama que, en el caso de un incremento de la edificabilidad, como ha sucedido en el sector Ramblasque de Logroño, o de terrenos públicos vendidos a promotores privados, como en el aparcamiento del Silo de Calahorra, se destine "al menos un 50% a protección oficial o se limiten los precios, garantizando la transparencia en todo el proceso de solicitudes y adjudicaciones".

La representante riojanista señala que "existen muchas palancas para fomentar el alquiler asequible al igual que la construcción de nueva vivienda fijando precios máximos por metro cuadrado como se ha hecho en Navarra pero, no se están poniendo en marcha, ni a nivel estatal ni autonómico cuando es una obligación para quien gobierna según el artículo 47 de nuestra Constitución. Además, se están perdiendo fondos europeos a la rehabilitación como es el caso de la zona de Lobete en Logroño".

Beltrán subraya que "en los últimos años, ningún gobierno (ni los del PP, ni el del PSOE con IU-Podemos) se ha preocupado de buscar soluciones y hoy se ha convertido en una urgencia, especialmente para nuestros jóvenes que se ven incapaces de emanciparse".

En esta última década "solo se han llevado a cabo 40 viviendas de VPO para una comunidad de 330.000 habitantes, una cifra irrisoria teniendo en cuenta las necesidades reales" con escasez de vivienda nueva y los precios tan elevados de las viviendas en alquiler. "Es una tomadura de pelo a los riojanos porque es algo claramente insuficiente", indica Beltrán.

Desde el PR+Riojan@s, "exigimos una planificación a medio largo plazo, para solucionar el problema y ayudar a evitar la despoblación", especialmente a través del IRVI, solo hace falta voluntad política de la cual carece el ejecutivo regional.

ZONAS TENSIONADAS

En el ámbito del mercado de alquiler, Beltrán recuerda que "el Gobierno de La Rioja tiene que utilizar todas las herramientas políticas y legales que existen para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler para jóvenes y personas en situación más desfavorecida, con todas las garantías para los propietarios particulares".

Considera que se podría bonificar en la declaración de la Renta a aquellos propietarios particulares que cuenten con viviendas vacías dándoles seguridad jurídica poniéndolas a disposición del IRVI para su gestión en el mercado de alquiler para jóvenes y personas desfavorecidas.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de Navarra, donde se pusieron precios máximos por metro cuadrado para el alquiler en zonas tensionadas. "Lo que están haciendo al otro lado del Ebro aquí también se puede hacer. En La Rioja también necesitamos que se genere movimiento en el mercado, con precios más bajos y con menos viviendas vacías, para facilitar la emancipación a los más jóvenes y evitar que los trabajadores con menos recursos emigren a otras regiones", indica.